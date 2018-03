Khu tái định cư Tiến Thành (Phan Thiết) đã có điện

BTO- Theo Sở Công thương Bình Thuận, Ban QLDA TP. Phan Thiết vừa phối hợp với các bên có liên quan tổ chức nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng hạng mục xây lắp cấp điện vàđiện chiếu sáng (giai đoạn 1) công trình Khu tái định cư thôn Tiến Bình, xã Tiến Thành, Phan Thiết..

Khu tái định cư Tiến Thành

Quy mô hạng mục này bao gồm 1 Trạm biến áp 3 pha 320 kVA – 22/0,4kV; Hệ thống điện hạ thế 3 pha 4 dây; Điện chiếu sáng sử dụng đèn chiếu sáng Sodium 150/100W-220V ánh sáng vàng.Mục đích hạng mục công trình là cung cấp điện sinh hoạt và hệ thống chiếu sáng đường nội bộ phục vụ cho sinh hoạt và an ninh của các hộ dân tái định cư tại đây, qua đó góp phần ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp cho người dân tại nơi ở mới.Công trình đã thi công xây dựng đạt chất lượng tốt; đúng theo hồ sơ thiết kế và những bổ sung được duyệt; đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm xây dựng hiện hành. Công trình đã được đóng điện vận hành tốt và an toàn.

V.Hà