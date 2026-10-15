Khu tái định cư Tân Kim hoàn thành trên 80% khối lượng

Khu tái định cư Tân Kim đã hoàn thành trên 80% khối lượng thi công.

Dự án được khởi công cuối năm 2024, có diện tích 6,6ha, tổng mức đầu tư 57 tỷ đồng, với các hạng mục chính gồm: san gạt mặt bằng, xây dựng đường giao thông nội bộ, hệ thống điện chiếu sáng, cấp nước, cây xanh và kè chống xói lở; bảo đảm nơi ở an toàn cho 84 hộ dân xóm Tân Kim.

Trong quá trình thi công, một số vị trí xảy ra sạt lở, ảnh hưởng đến tiến độ Dự án. Xã Thần Sa đang quyết liệt chỉ đạo nhà thầu khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại, nhất là kè chống xói lở, đường giao thông và hệ thống nước sạch.

Việc sớm hoàn thành Khu tái định cư Tân Kim giúp người dân có nơi ở an toàn, ổn định cuộc sống, góp phần hạn chế những rủi ro do thiên tai.