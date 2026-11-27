Thông tư 31/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng về ban hành đã ban hành Sửa đổi 01:2026 QCVN 04:2021/BXD, lần đầu tiên bổ sung các quy định riêng về khu vực sạc xe điện trong nhà chung cư, hiệu lực từ 15/12/2026.

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư mới được ban hành kèm Thông tư 31/2026, khu vực sạc xe điện phải được bố trí thành khoang cháy riêng, bắt buộc phải được trang bị đồng thời hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy tự động và hệ thống camera giám sát kết nối về phòng trực có người trực 24/24 giờ.

Cụ thể, khu vực để xe điện của nhà chung cư phải tuân thủ các yêu cầu tại mục 2.2.17 và đáp ứng các yêu cầu sau:

Việc bố trí khu vực để xe điện phải nằm trong phần diện tích của dự án đã được phê duyệt. Việc lựa chọn bố trí phải theo thứ tự ưu tiên ngoài trời, trên mặt đất, tầng bán hầm, tầng hầm 1 rồi đến các tầng hầm tiếp theo.

Khu vực để xe đạp, xe máy điện trong 1 khu chung cư

Trường hợp không bố trí được ngoài trời, trên mặt đất thì mới bố trí ở tầng bán hầm, tầng hầm. Trường hợp bố trí ở tầng bán hầm, tầng hầm thì phải có giải pháp phù hợp, hiệu quả để giải phóng xe bị cháy ra khỏi nhà chung cư hoặc cô lập xe bị cháy.

Phải bố trí ở khu vực thuận tiện cho việc sử dụng và khả năng thoát nạn. Trường hợp bố trí tại tầng hầm phải thuận lợi cho việc thông gió và tiếp cận của lực lượng chữa cháy. Khu vực để xe phải đảm bảo an toàn chịu lực phù hợp với loại phương tiện đỗ.

Bên cạnh đó, khu vực để xe điện trong chung cư phải phân vùng riêng biệt: Bố trí khu vực để xe ô tô riêng với xe mô tô điện, xe gắn máy điện, xe đạp điện;

Ưu tiên tách biệt khu vực để xe điện và xe cơ giới sử dụng nhiên liệu xăng hoặc điêzen. Trường hợp không bố trí tách biệt khu vực để xe điện và xe cơ giới sử dụng nhiên liệu xăng hoặc điêzen thì các yêu cầu kỹ thuật phải đáp ứng như đối với khu vực để xe điện.

Giữa các khu vực để xe phải có khoảng cách tối thiểu 2 m; Trường hợp không đảm bảo khoảng cách này, phải sử dụng tường hoặc vách ngăn đặc bằng vật liệu không cháy với chiều cao tối thiểu 2 m.

Diện tích khu vực để xe điện được tính chung vào tổng diện tích chỗ để xe của nhà chung cư. Giao thông và tiếp cận trong khu vực để xe điện phải thuận tiện, không gây cản trở đối với phương tiện và người đi bộ.

Đặc biệt, quy định mới còn nêu rõ yêu cầu về phòng cháy chữa cháy cho khu vực để xe điện trong nhà chung cư phải tuân thủ QCVN 06:2022/BXD…, đồng thời phải có hệ thống báo cháy tự động, hệ thống camera giám sát kết nối về phòng trực có người trực 24/24 giờ; Có phương án xử lý sự cố cháy nổ phù hợp với tính chất cháy nổ của xe điện;

Ngoài ra, đối với khu vực để xe trong nhà chung cư, hệ thống thông gió thoát khói phải đảm bảo duy trì chiều cao biên dưới của lớp khói không thấp hơn quy định. Phải có cảnh báo khí carbon monoxide (CO) và Hydrofluoric acid (HF), các thiết bị này phải phù hợp với các quy định của pháp luật và phải được chứng nhận chất lượng trước khi lắp đặt;

Hệ thống điện cho khu vực để xe điện phải đảm bảo đủ công suất hoạt động cho các phụ tải. Hệ thống chiếu sáng trong khu vực để xe điện phải đủ độ sáng và phân bổ đồng đều chống chói. Trang bị đầy đủ hệ thống chiếu sáng sự cố, biển chỉ dẫn thoát nạn đồng bộ; Phải lắp đặt đầy đủ biển báo loại phương tiện được phép đỗ, vạch kẻ sơn, bảng quy định và các cảnh báo an toàn trực quan…