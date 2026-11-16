VIDEO: Khu rừng nghệ thuật đương đại bên hồ Hoàn Kiếm.

Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026, Quảng trường Sáng tạo phía Đông hồ Hoàn Kiếm được tổ chức thành không gian nghệ thuật mở. Nổi bật là triển lãm Art Hanoi 2026, quy tụ 10 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ với các tác phẩm hội họa, điêu khắc và nghệ thuật sắp đặt.

Không gian trưng bày được kiến trúc sư Trần Ngọc Linh thiết kế theo ý tưởng một "khu rừng" hình học. Các cấu trúc kiến trúc đan xen, tạo thành nhiều lớp không gian, giúp khách tham quan tự do di chuyển và khám phá tác phẩm từ nhiều góc nhìn.

Những chiếc ghế điêu khắc của nghệ sĩ Đỗ Hiệp, lấy cảm hứng từ hình tượng nàng tiên tự do, bay lượn, gây chú ý ngay lối vào. Tác phẩm kết hợp nghệ thuật tạo hình với công năng của vật dụng đời thường, tạo sự tương tác với người xem.

Một điểm nhấn khác là các tác phẩm của nghệ sĩ Nguyễn Văn Hè, khai thác ký ức hậu chiến qua chất liệu giấy vở học sinh, sơn mài, vàng lá, bạc lá và kim loại hoen gỉ. Những nếp gấp, vết cháy và dấu tích thời gian gợi nhắc mất mát, dư âm chiến tranh, đồng thời gửi gắm thông điệp về lòng trắc ẩn và khát vọng hòa bình.

Triển lãm thu hút nhiều du khách quốc tế.

Bên cạnh các chất liệu mỹ thuật truyền thống, một số tác phẩm sử dụng vật dụng quen thuộc trong đời sống, mở ra những cách cảm nhận mới về đồ vật và không gian xung quanh.

Hoài Nam (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) thích thú với không gian trưng bày ngoài trời, nơi người xem có thể thưởng thức tác phẩm trong ánh sáng tự nhiên và không khí thoáng đãng.

Ngoài Art Hanoi 2026, Quảng trường Sáng tạo còn tổ chức các hội chợ "Nghề & Nghệ", "Makers Market – Chăm hoa đua nở", quy tụ hơn 200 đơn vị sáng tạo, giới thiệu sản phẩm kết hợp nghề thủ công truyền thống với thiết kế hiện đại.

Triển lãm mở cửa miễn phí từ ngày 14 đến 28/11 tại Quảng trường Sáng tạo phía Đông hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.