Hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông được triển khai trực tiếp tại các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc khu vực phía nam. (Ảnh: Khu Quản lý đường bộ IV)

Trong đợt cao điểm từ ngày 19 đến 21/11/2026, Khu Quản lý đường bộ IV đã phân bổ 7.000 tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông đến các Văn phòng Quản lý đường bộ trực thuộc để cấp phát trực tiếp cho người điều khiển phương tiện tại các trạm thu phí, trạm dừng nghỉ.

Hoạt động được triển khai với sự phối hợp của lực lượng Cảnh sát giao thông, các đơn vị quản lý, khai thác, vận hành và bảo trì đường bộ tại các tuyến cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết, Phan Thiết-Dầu Giây, Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương và Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây.

Tài liệu tuyên truyền an toàn giao thông tích hợp mã QR, giúp người tham gia giao thông thuận tiện tra cứu thông tin về trạm dừng nghỉ và các đầu mối hỗ trợ trên tuyến. (Ảnh: Khu Quản lý đường bộ IV)

Nội dung tuyên truyền tập trung hướng dẫn người lái xe chấp hành quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn; không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, không lái xe sau khi uống rượu, bia; thắt dây đai an toàn và chủ động nhận diện các vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Tài liệu được tích hợp mã QR, cung cấp thông tin về trạm dừng nghỉ, trạm dịch vụ công và các số điện thoại hỗ trợ của Cục Cảnh sát giao thông (1900 8099), Cục Đường bộ Việt Nam (1900 545570, nhánh số 3).

Cùng với tuyên truyền, công tác quản lý, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng giao thông, phòng ngừa sự cố trong mùa mưa bão cũng được tăng cường. Thực hiện Công điện số 73/CĐ-TTg ngày 7/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất, Khu Quản lý đường bộ IV đã chỉ đạo các đơn vị rà soát hạ tầng, kịp thời xử lý những yếu tố có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông được triển khai trực tiếp tại các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc khu vực phía nam. (Ảnh: Khu Quản lý đường bộ IV)

Ngày 18/11/2026, Văn phòng Quản lý đường bộ IV.1 phối hợp chính quyền địa phương, lực lượng công an và Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Phan Đình tổ chức phát quang hành lang, cắt tỉa cành cây che khuất tầm nhìn, xử lý cây có nguy cơ gãy đổ trên Quốc lộ 1, đoạn từ Km1620+200 đến Km1631+800, thuộc địa bàn xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng. Trong quá trình thực hiện, đơn vị thi công bố trí đầy đủ biển cảnh báo, cọc tiêu, bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và phương tiện lưu thông.

Việc kết hợp tuyên truyền trực tiếp, ứng dụng công nghệ số với chủ động kiểm tra, bảo dưỡng hạ tầng thể hiện hướng tiếp cận đồng bộ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của Khu Quản lý đường bộ IV. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức người tham gia giao thông, hạn chế nguy cơ tai nạn, bảo đảm các tuyến Quốc lộ, cao tốc khu vực phía nam luôn an toàn, thông suốt.