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Trong một bài viết, tạp chí Time Out nhận xét không điều gì tuyệt vời hơn để cảm nhận một thành phố mới bằng việc tản bộ trên những con phố.

Khám phá nghệ thuật đường phố, dạo quanh các cửa hàng thời trang độc lập và ghé thăm những quán cà phê khác nhau có thể trở thành những trải nghiệm thú vị nhất trong mỗi chuyến du lịch.

Đứng đầu danh sách năm nay là đường Song Wat tại Bangkok (Thái Lan) - trung tâm sáng tạo nằm gần dòng sông Chao Phraya của thành phố.

Phố Song Wat đã trở nên nổi tiếng hơn trong vài năm trở lại đây, khi nhiều doanh nghiệp tiến hành cải tạo những ngôi nhà phố kết hợp cửa hàng và các nhà kho cũ trong khu vực, mang đến một diện mạo và sức sống mới.

Những hoạt động này diễn ra song song với sự tồn tại và phát triển của các cơ sở kinh doanh truyền thống vốn đã gắn bó lâu đời với khu phố.

Bức tranh đa sắc về đời sống đô thị

Time Out dựa vào mạng lưới biên tập viên và phóng viên trên toàn cầu để xây dựng danh sách thường niên gồm 28 tuyến phố nhất định phải ghé thăm.

Quá trình đánh giá sẽ dựa trên nhiều tiêu chí, bao gồm các lựa chọn ăn uống, mua sắm, hoạt động giải trí về đêm, đời sống đường phố, tính gắn kết cộng đồng và các cơ sở kinh doanh địa phương.

Phố Song Wat, Bangkok (Thái Lan) đã trở thành điểm đến đầu tiên trong danh sách bình chọn của Time Out.

Sự ghi nhận này là dấu mốc quan trọng đối với từng doanh nghiệp riêng lẻ, và là sự tôn vinh cả cộng đồng và những thành quả mà tất cả chúng tôi đã cùng nhau xây dựng.

Đứng ở vị trí thứ hai trong danh sách năm nay là phố Golborne Road, thuộc khu vực phía Tây London. Time Out nhận xét đây là “một bức tranh thu nhỏ đầy sống động và đa dạng về đời sống đô thị”.

Khu phố mang nét giản dị, không phô trương, nhưng đồng thời cũng là điểm lui tới quen thuộc của nhiều người nổi tiếng.

Trên con phố này có những quán cà phê Bồ Đào Nha tuyệt vời, các nhà hàng Ma-rốc và những cửa hàng thực phẩm truyền thống. Tất cả phản ánh sự đa dạng của các cộng đồng dân cư khác nhau, góp phần tạo nên bản sắc riêng của khu vực.

“Không khí sôi động dễ dàng cảm nhận”

Tất nhiên, khái niệm “thú vị” hay “thời thượng” vốn mang tính chủ quan. Điểm chung của tất cả những khu phố góp mặt trong danh sách năm 2026 của Time Out chính là bầu không khí sôi động, náo nhiệt mà bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng cảm nhận được.

Trong năm 2026, tạp chí du lịch có uy tín đã nỗ lực hướng đến mục tiêu “tôn vinh những điểm đến nằm ngoài các tuyến du lịch quen thuộc”.

Chẳng hạn như Tokyo, thủ đô của Nhật Bản, không có tên trong danh sách năm nay. Thay vào đó, những con phố thuộc hai thành phố khác của Nhật Bản là Kyoto và Fukuoka lại được vinh danh. Cụ thể, phố Sanjo-dori ở Kyoto xếp thứ 13, trong khi phố Oyafuko ở Fukuoka đứng thứ 25.

Mục tiêu của danh sách bình chọn năm nay là khuyến khích du khách khám phá những vùng đất xa hơn, vượt ra ngoài các điểm đến quen thuộc, để tìm hiểu những con phố tuyệt vời mang bản sắc riêng của mỗi thành phố.

Dưới đây là 10 con phố thú vị nhất thế giới năm 2026 theo tạp chí Time Out:

1. Đường Song Wat, Bangkok, Thái Lan

2. Phố Golborne Road, London, Vương quốc Anh

3. Phố Fernández de Enciso, Buenos Aires, Argentina

4. Phố Vaasankatu, Helsinki, Phần Lan

5. Phố Neil Road, Singapore

6. Đại lộ Saint-Laurent, Montréal, Canada

7. Phố Upper Lascar Row, Hồng Kông (Trung Quốc)

8. Phố Rua do Forno do Tijolo, Lisbon, Bồ Đào Nha

9. Phố Beach Street, George Town, Malaysia

10. Phố Karl-Heine-Strasse, Leipzig, Đức