Khu phố 1 - Pháo Đài có 98% hộ đạt Gia đình văn hóa

Học sinh, người dân tham gia trò chơi dân gian tại ngày hội.

Ngày 13/11, Khu phố 1 - Pháo Đài, phường Hà Tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với hoạt động “Tháng nghe dân nói” năm 2026.

Trong năm, khu phố vận động trao 379 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn và các trường hợp khó khăn, tổng trị giá 168 triệu đồng; hỗ trợ 10 triệu đồng sửa chữa, chống dột nhà ở cho một hộ dân. Quỹ Vì người nghèo đạt 110% chỉ tiêu được giao. Hiện khu phố còn 5 hộ cận nghèo, chiếm khoảng 1%.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được duy trì, với 491/501 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, tỷ lệ 98%. An ninh trật tự cơ bản ổn định; công tác phòng cháy, chữa cháy được quan tâm; thanh niên thực hiện lệnh khám tuyển nghĩa vụ quân sự đạt 100%.

Bí thư Đảng ủy phường Hà Tiên Nguyễn Lưu Trung trao quà cho các hộ cận nghèo của khu phố 1 - Pháo Đài.

Tại ngày hội, Bí thư Đảng ủy phường Hà Tiên Nguyễn Lưu Trung đề nghị cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận khu phố tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, gần dân, lắng nghe và kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; phát huy sức mạnh đoàn kết, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Dịp này, phường Hà Tiên trao 5 phần quà cho các hộ cận nghèo; khen thưởng các tập thể, cá nhân và biểu dương những gia đình tiêu biểu có nhiều đóng góp trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

PHƯƠNG THẢO