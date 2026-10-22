Khu nhà ở xã hội 2,5 tỷ USD ở TP.HCM có hơn 7 ha đất thương mại

Phối cảnh khu nhà ở xã hội tại xã Bà Điểm, TP.HCM. Ảnh: Delta.

Theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 vừa được UBND xã Bà Điểm phê duyệt, Khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm có diện tích khoảng 192 ha, quy mô dân số dự kiến 67.465 người. Trong đó, đất ở rộng khoảng 37,8 ha, gồm ba loại hình là nhà ở xã hội, nhà ở xã hội cho thuê và nhà ở thương mại.

Quỹ đất nhà ở thương mại rộng gần 7,6 ha, được bố trí tại đơn vị ở số 2. Diện tích đất này tương đương khoảng 20% quỹ đất ở, nhưng chỉ chiếm gần 3,94% tổng diện tích toàn khu.

Khu đất được chia thành 4 lô với diện tích khoảng 1,8-2 ha mỗi lô. Các lô có tầng cao tối đa 30 tầng, mật độ xây dựng tối đa 33% và hệ số sử dụng đất 6,4 lần. Quy mô dân số dự kiến 13.656 người.

Phần còn lại của quỹ đất ở gồm khoảng 26,4 ha đất nhà ở xã hội, phục vụ dân số dự kiến 46.711 người, và gần 3,8 ha đất nhà ở xã hội cho thuê, đáp ứng nhu cầu của khoảng 7.100 người.

Ngoài đất ở, dự án bố trí khoảng 17 ha đất thương mại, dịch vụ và 9.065 m2 đất chợ. Đây là các khu chức năng riêng, không thuộc quỹ đất xây dựng nhà ở thương mại.

Về hạ tầng xã hội, đồ án dành khoảng 15,4 ha đất giáo dục, gồm 12,6 ha đất trường học cấp đơn vị ở và 2,7 ha đất trường THPT. Toàn khu có 13 lô đất trường học, phục vụ các cấp mầm non, tiểu học, THCS và THPT. Đất y tế cấp đô thị rộng khoảng 3,48 ha, bên cạnh các cơ sở y tế phục vụ nhu cầu của từng đơn vị ở.

Quỹ đất cây xanh và mặt nước có tổng diện tích khoảng 74 ha, tương đương gần 39% diện tích toàn khu. Quy hoạch định hướng bố trí các khu nhà ở cao tầng gắn với công viên, mặt nước và không gian công cộng. Bên cạnh đó, dự án dành gần 7 ha đất thể dục thể thao, 2,1 ha đất văn hóa và 5,4 ha đất bãi đỗ xe.

Đối với hạ tầng ngầm, các khu đất ở, đất y tế cấp đô thị, đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị và đất bãi đỗ xe được bố trí không gian phục vụ đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ, trong đó có hệ thống sạc xe điện...

Trước đó, ngày 13/10, UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao CTCP Delta thực hiện dự án. Tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 64.000 tỷ đồng, tương đương gần 2,5 tỷ USD. Dự án dự kiến triển khai đến hết năm 2030.

Khu nhà ở xã hội nằm tại xã Bà Điểm, phía tây giáp kênh An Hạ, phía đông giáp kênh liên vùng, phía nam giáp kênh 7 cùng các khu đất sản xuất công nghiệp, kho tàng và đất phức hợp. Ranh giới dự án được xác định theo quy hoạch trước đó, không bao gồm phần diện tích thuộc đường Vành đai 3.