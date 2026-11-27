Ghi nhận cuối tháng 11-2026, công trình đã có diện mạo khang trang hơn, nhiều hạng mục bước vào giai đoạn hoàn thiện, tiến độ đạt gần 90%, mở ra kỳ vọng sớm đưa quỹ nhà này vào khai thác hiệu quả, thêm nguồn nhà ở xã hội cho thành phố Hà Nội.

Nằm bên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp đang khoác lên diện mạo mới sau quá trình cải tạo, chỉnh trang. Các khối nhà từng có thời gian dài ít được khai thác nay được đầu tư chuyển đổi công năng, bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội cho Thủ đô.

Khu nhà ở này được khởi công năm 2009, gồm 6 tòa nhà cao 19 tầng, với tổng mức đầu tư ban đầu khoảng 1.900 tỷ đồng. Sau thời gian dài khai thác không hiệu quả, dự án đang được cải tạo, chuyển đổi công năng nhằm sử dụng hiệu quả quỹ nhà đã đầu tư.

Theo đó, thành phố Hà Nội quyết định đầu tư cải tạo, chuyển đổi các tòa A2, A3 và xây mới tòa A4 thành nhà ở xã hội.

Theo phương án chuyển đổi, hai tòa A2 và A3 được cải tạo, cung cấp 768 căn hộ; tòa A4 xây mới với 408 căn hộ. Tổng cộng, dự án bổ sung 1.176 căn hộ nhà ở cho thuê, với tổng mức đầu tư khoảng 1.396 tỷ đồng, hướng tới phục vụ người lao động, công nhân và các đối tượng có nhu cầu về nhà ở trên địa bàn Hà Nội.

Theo ghi nhận tiến độ đến cuối tháng 11-2026, các hạng mục của dự án đạt gần 90% khối lượng. Công trường đang tập trung hoàn thiện những phần việc còn lại, hướng tới sớm đưa các khối nhà vào khai thác.

Các hạng mục sơn sửa, chống thấm mặt ngoài công trình được triển khai đồng bộ, góp phần thay đổi diện mạo những khối nhà từng xuống cấp sau thời gian dài ít được sử dụng.

Không chỉ chỉnh trang mặt ngoài, việc cải tạo còn hướng tới hoàn thiện các hạng mục bên trong, bảo đảm điều kiện sinh hoạt và khai thác công trình.

Công nhân thi công, hoàn thiện các hạng mục bên ngoài tòa nhà.

Diện mạo các khối nhà có sự thay đổi rõ rệt với lớp sơn mới, hệ thống cửa sổ và ban công được chỉnh trang. Đây là một trong những hạng mục quan trọng trong quá trình cải tạo công trình.

Việc cải tạo, chuyển đổi công năng khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp được kỳ vọng là hướng đi hiệu quả trong quản lý, khai thác quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước của thành phố Hà Nội.