Khu nhà ở Phố Mới Long Hưng tại Nghĩa Trụ, Hưng Yên có chủ

(Ảnh minh hoạ: Báo Hưng Yên).

UBND tỉnh Hưng Yên vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Khu nhà ở Phố Mới Long Hưng đối với CTCP Đầu tư và Thương mại Hà Nội.

Dự án nằm trên địa bàn xã Nghĩa Trụ, có quy mô khoảng 7,2 ha và tổng vốn đầu tư hơn 708 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng 273 căn nhà ở liền kề cao tối đa 5 tầng trên diện tích đất 2,8 ha, mật độ xây dựng 69 - 100%, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 126.600 m2.

Bên cạnh đó, còn trường mầm non cao 3 tầng (0,5 ha, mật độ xây dựng tối đa 40%), nhà văn hóa - công trình công cộng cao tối đa 3 tầng (0,09 ha, mật độ xây dựng tối đa 40%). Nhà đầu tư có trách nhiệm bàn giao lại phần đất xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe, cây xanh, vườn hoa cho chính quyền địa phương sau khi đầu tư xây dựng để quản lý phục vụ người dân.

Đầu tư và Thương mại Hà Nội là doanh nghiệp bất động sản được thành lập vào tháng 8/2005, trụ sở đặt tại phường Giảng Võ, Hà Nội. Tính đến tháng 2/2026, công ty có vốn điều lệ 2.550 tỷ đồng.

Ngoài Khu nhà ở Phố Mới Long Hưng, doanh nghiệp còn được biết đến là chủ đầu tư Khu đô thị mới Mỹ Độ tại Bắc Ninh (tên thương mại là Mỹ Độ Vista City Bắc Giang, gồm 364 sản phẩm đất nền xây nhà liền kề, biệt thự); Nhà ở xã hội Phụng Thượng tại xã Phúc Thọ, Hà Nội (16,8 ha); Nhà ở xã hội tại phường Hàm Rồng, Thanh Hoá (tên thương mại Lam Sơn Riverside, liên danh cùng CTCP Viet Incons và CTCP Vinaconex 21).