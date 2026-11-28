Khởi công từ 2009 trên khu đất rộng hơn 40.000m², khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách thành phố, với tổng mức đầu tư ban đầu khoảng 1.900 tỷ đồng. Dự án gồm 6 tòa nhà cao 19 tầng, được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho học sinh, sinh viên tại Hà Nội. Tuy nhiên, sau khi xây dựng, một số hạng mục không được khai thác như kế hoạch. Nhiều tòa nhà rơi vào tình trạng bỏ trống trong thời gian dài, gây lãng phí nguồn lực đã đầu tư.

Trước thực trạng này, TP Hà Nội quyết định cải tạo, chuyển đổi công năng một số hạng mục của dự án để phục vụ nhu cầu nhà ở xã hội. Theo phương án được triển khai, hai tòa A2 và A3 được cải tạo, trong khi tòa A4 được xây dựng mới. Sau khi hoàn thành, ba tòa nhà dự kiến cung cấp tổng cộng 1.176 căn hộ.

Trong đó, A2 và A3 có 768 căn, tòa A4 bổ sung 408 căn. Tổng mức đầu tư cho phương án cải tạo, xây dựng mới khoảng 1.396 tỷ đồng. Các căn hộ được định hướng phục vụ người lao động, công nhân và những nhóm có nhu cầu thuê nhà ở tại Hà Nội.

Ghi nhận vào cuối tháng 11/2026, khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp đã có nhiều thay đổi so với thời điểm trước khi cải tạo. Các khối nhà được chỉnh trang, những hạng mục bên ngoài đang dần hoàn thiện, tiến độ toàn bộ công trình theo ghi nhận đạt gần 90%.

Những mảng tường cũ được phủ lớp sơn mới, hệ thống cửa sổ và ban công cũng được chỉnh trang.

Những tòa nhà từng ít được sử dụng trong thời gian dài đang được sửa chữa để đáp ứng yêu cầu khai thác với công năng mới.

Không chỉ tập trung vào phần mặt ngoài, các hạng mục bên trong cũng được hoàn thiện nhằm bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho người thuê sau khi công trình đưa vào sử dụng.

Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp nằm cạnh đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, thuộc cửa ngõ phía Nam Hà Nội.

Xung quanh dự án là các khu đô thị, công trình thương mại và nhiều hạng mục hạ tầng giao thông đang được phát triển.

Vị trí này được kỳ vọng tạo điều kiện kết nối với các khu vực khác của thành phố, đồng thời đáp ứng nhu cầu chỗ ở của người lao động và các nhóm đối tượng có nhu cầu thuê nhà.