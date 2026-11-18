Gần 30.000 lao động được tạo việc làm ổn định

Trong hành trình phát triển, KKT Vũng Áng không chỉ khẳng định vai trò động lực tăng trưởng, đóng góp lớn vào ngân sách mà còn trở thành trung tâm tạo việc làm quan trọng của tỉnh.

Khu Kinh tế Vũng Áng đang có 172 dự án đầu tư. Ảnh: Đình Nhất.

Hiện nay, KKT Vũng Áng có 172 dự án đầu tư, gồm 114 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 339.644 tỷ đồng và 58 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 16,314 tỷ USD. Hoạt động của các doanh nghiệp đang tạo việc làm ổn định cho gần 30.000 lao động.

Trong đó, ngoài những doanh nghiệp lớn như Formosa Hà Tĩnh, các đơn vị thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup như: Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh, Công ty CP Phát triển và Đầu tư Xây dựng Vincons, Công ty CP Đầu tư và Thi công hạ tầng VinAlpha, Công ty TNHH Giải pháp năng lượng công nghệ cao V-G, Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal... đang giải quyết việc làm cho hơn 15.000 lao động. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp may mặc, chế biến thủy sản, lâm sản, dịch vụ cảng biển, nhiệt điện... cũng tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.

Các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup tại KKT Vũng Áng đang giải quyết việc làm cho trên 15.000 lao động.

Được tuyển dụng vào làm việc tại Công ty CP Phát triển và Đầu tư xây dựng Vincons, anh Nguyễn Văn Thành (xã Cẩm Trung) chia sẻ: “Trước đây, tôi thường xuyên phải đi làm xa, ít có điều kiện về thăm gia đình. Nay được làm việc gần nhà, có mức lương ổn định, thời gian làm việc theo ca rõ ràng, lại có xe đưa đón khi hết ca nên tôi rất yên tâm gắn bó”.

Không chỉ tạo việc làm tại chỗ, sức hút của KKT Vũng Áng còn thể hiện rõ qua nhu cầu tuyển dụng ngày càng lớn của doanh nghiệp. Theo ông Nguyễn Minh Hiền - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, dù đã vào thời điểm cuối năm, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp vẫn rất cao. Riêng trong tháng 11/2026, dự kiến có hơn 140 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng gần 11.000 lao động, trong đó, các doanh nghiệp tại KKT Vũng Áng chiếm trên 63%.

Formosa Hà Tĩnh đang tạo việc làm ổn định cho gần 10.000 lao động.

Nhu cầu tuyển dụng lớn cho thấy nhịp độ sản xuất, kinh doanh tại khu kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh tiếp tục duy trì sôi động. Đây cũng là cơ hội để người lao động trong tỉnh tìm kiếm việc làm phù hợp, có thu nhập ổn định ngay trên quê hương, giảm áp lực dịch chuyển lao động đến các tỉnh, thành phố khác.

Mở rộng không gian, đón làn sóng đầu tư mới

Cùng với các dự án đang hoạt động, KKT Vũng Áng đang đứng trước cơ hội phát triển mới khi hàng loạt dự án quy mô lớn được chấp thuận đầu tư. Tiêu biểu như: Trung tâm Logistics và Dịch vụ hậu cảng Sơn Dương; Nhà máy Sản xuất hóa chất và kho chứa hóa chất tại KCN Phú Vinh (phường Hoành Sơn); Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III; Nhà máy Sản xuất thép không gỉ...

Nhiều dự án đầu tư mới được chấp thuận, mở ra cơ hội việc làm cho người lao động. Ảnh: Phối cảnh minh họa Trung tâm Logistics và Dịch vụ hậu cảng Sơn Dương.

Khi đi vào hoạt động, các dự án này không chỉ bổ sung năng lực sản xuất, hoàn thiện chuỗi công nghiệp, dịch vụ mà còn tạo thêm nhu cầu lớn về nhân lực ở nhiều ngành nghề, trình độ khác nhau. Đây là cơ hội để lao động địa phương, nhất là những người đang làm việc ngoại tỉnh tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống.

Đặc biệt, việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng KKT Vũng Áng với tổng diện tích khoảng 72.998 ha, gồm 57.998 ha đất liền và 15.000 ha mặt biển, được xem là dấu mốc quan trọng, mở ra không gian phát triển mới cho khu kinh tế. Từ quy mô khoảng 22.781 ha trước đây, việc mở rộng lên gần 73.000 ha tạo thêm dư địa để Hà Tĩnh quy hoạch các khu chức năng, chuẩn bị quỹ đất và đón đầu những dự án đầu tư có quy mô lớn trong tương lai.

Ông Võ Tá Nghĩa - Phó Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh cho biết: “Việc mở rộng KKT Vũng Áng tạo thêm không gian và dư địa phát triển giúp tỉnh chủ động tổ chức lại không gian kinh tế, bố trí các khu chức năng và chuẩn bị quỹ đất cho những dự án, ngành kinh tế quy mô lớn. Đây cũng là điều kiện để KKT Vũng Áng chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang lựa chọn những dự án có công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, khả năng liên kết chuỗi và sức lan tỏa lớn. Khi không gian thu hút đầu tư được mở rộng, cơ hội việc làm cũng sẽ đa dạng hơn. Người lao động có thêm cơ hội tiếp cận các vị trí việc làm trong nhiều lĩnh vực, không chỉ ở công nghiệp nặng, cảng biển, năng lượng mà còn ở công nghiệp tiêu dùng, chế biến, thương mại, dịch vụ và du lịch”.

Việc KKT Vũng Áng mở rộng không gian tạo dư địa thu hút đầu tư, giải quyết việc làm cho người lao động.

Để hiện thực hóa những tiềm năng, lợi thế từ không gian phát triển mới, Ban Quản lý KKT tỉnh đang phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng lộ trình lập Quy hoạch chung KKT Vũng Áng mở rộng và các quy hoạch phân khu liên quan, bảo đảm đồng bộ với Quy hoạch tỉnh và quy hoạch các ngành, lĩnh vực.

Cùng với đó, mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến về mô hình KKT đặc biệt tại Vũng Áng. Đây là mô hình nhằm đổi mới cách thức quản trị, tăng cường phân cấp, phân quyền tương xứng với quy mô và vai trò của KKT sau mở rộng; phát triển Vũng Áng trở thành cực tăng trưởng công nghiệp - năng lượng - cảng biển - logistics có tầm vóc khu vực và quốc tế; tạo lập cơ chế, chính sách đủ sức cạnh tranh để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, thúc đẩy triển khai các dự án quy mô lớn;

Không gian phát triển được mở rộng, mô hình quản trị được thay đổi theo hướng chuyên nghiệp, đồng bộ hơn sẽ kéo theo nhu cầu về nguồn nhân lực ngày càng lớn và đa dạng. Vì vậy, cùng với chuẩn bị hạ tầng, mặt bằng và cải thiện môi trường đầu tư, việc chủ động đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng cho người lao động sẽ là yếu tố quan trọng để Hà Tĩnh đón bắt cơ hội. Từ những việc làm hiện hữu đến triển vọng tạo ra hàng vạn vị trí việc làm mới trong tương lai, KKT Vũng Áng đang mở thêm cánh cửa để người lao động tìm thấy cơ hội lập nghiệp, gắn bó lâu dài với quê hương.