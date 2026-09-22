Khu kinh tế ven biển Gò Công: Mở không gian phát triển mới
UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Khu kinh tế ven biển Gò Công giai đoạn 2026 - 2030.
UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Khu kinh tế ven biển Gò Công giai đoạn 2026 - 2030, nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển mạnh các ngành kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên biển theo Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; đồng thời tạo cơ sở để các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/khu-kinh-te-ven-bien-go-cong-mo-khong-gian-phat-trien-moi/437752.html