Khu kinh tế ven biển Gò Công: Mở không gian phát triển mới

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Khu kinh tế ven biển Gò Công giai đoạn 2026 - 2030, nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển mạnh các ngành kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên biển theo Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; đồng thời tạo cơ sở để các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Khu du lịch biển Tân Thành, một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Công Trí - TTXVN

Khu du lịch biển Tân Thành, một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Công Trí - TTXVN

Du du lịch biển là một trong những thế mạnh của tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Công Trí - TTXVN

Khu du lịch biển Tân Thành, một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Công Trí - TTXVN

Khu du lịch biển Tân Thành, một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Công Trí - TTXVN

Công nghiệp năng lượng là một trong các ngành được ưu tiên phát triển trong chiến lược phát triển kinh tế biển của Đồng Tháp. Ảnh: Công Trí - TTXVN

Công nghiệp năng lượng là một trong các ngành được ưu tiên phát triển trong chiến lược phát triển kinh tế biển của Đồng Tháp. Ảnh: Công Trí - TTXVN