Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ phát biểu chỉ đạo buổi làm việc.

Chiều tối 17/11, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư do Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc phụ trách.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc trong thực hiện nhiệm vụ; chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án trên địa bàn, hỗ trợ nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Đối với các nhiệm vụ phục vụ APEC 2027, đồng chí Lê Trung Hồ ghi nhận kết quả thực hiện của đơn vị, nhất là các dự án xử lý nước thải, rác thải, góp phần hoàn thiện hạ tầng và bảo đảm điều kiện tổ chức sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc tiếp tục bám sát nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; quyết tâm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, nhất là những công trình, dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027.

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc Nguyễn Thanh Tùng phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc Huỳnh Quang Hưng cho biết, 11 tháng đầu năm 2026, đơn vị thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 do UBND tỉnh giao đều đạt kế hoạch.

Nổi bật nhất là Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc đã đồng hành cùng các nhà đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư để khởi công các dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027; hoàn thành lập các quy hoạch phân khu trình UBND tỉnh phê duyệt; phối hợp với các sở, ngành và UBND đặc khu Phú Quốc xử lý, đưa 125 dự án thuộc thẩm quyền ra khỏi hệ thống cơ sở dữ liệu 751.

Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Ngô Minh Trí phát biểu tại buổi làm việc.

Trong tổng số 319 dự án còn hiệu lực, có 59 dự án đã đi vào hoạt động, diện tích 1.252ha, tổng vốn đầu tư khoảng 21.874 tỷ đồng; 8 dự án được lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt phục vụ APEC 2027, diện tích 150ha; 3 dự án đối ứng; 10 dự án thuê môi trường rừng, liên quan đến rừng, diện tích 521ha.

Bên cạnh đó, có 2 dự án với diện tích khoảng 101ha chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư; 106 dự án với diện tích khoảng 5.092ha đã được giao đất, cho thuê đất; 40 dự án với diện tích 148ha đất của thành viên công ty nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án. Hiện có 91 dự án với diện tích khoảng 2.920ha đang thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư.