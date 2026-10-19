Khu kinh tế Dung Quất được áp dụng cơ chế đặc thù

Ngày 19/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Văn phòng Trung ương Đảng đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị về cơ chế, chính sách phát triển Trung tâm Lọc, hóa dầu, đóng tàu và Năng lượng Quốc gia tại Khu kinh tế (KKT) Dung Quất.

Theo đó, tại phiên họp ngày 16/10/2026, Bộ Chính trị đã xem xét Tờ trình của Đảng ủy Chính phủ về cơ chế, chính sách phát triển Trung tâm lọc, hóa dầu, đóng tàu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế (KKT) Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.

Bộ Chính trị thống nhất đồng ý chủ trương cho KKT Dung Quất được áp dụng các cơ chế, chính sách đang áp dụng đối với khu thương mại tự do tại TP. Hải Phòng, TP. Đà Nẵng

Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị thống nhất đồng ý chủ trương cho KKT Dung Quất được áp dụng các cơ chế, chính sách đang áp dụng đối với khu thương mại tự do tại TP. Hải Phòng, TP. Đà Nẵng, đồng thời hưởng các cơ chế, chính sách và ưu đãi cao nhất theo quy định của Luật Phát triển đô thị.

Để sớm đưa các chính sách vào thực tiễn, Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ phối hợp với Đảng ủy Quốc hội chỉ đạo bổ sung nội dung này vào Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và đưa vào Nghị quyết chung của Kỳ họp.

Theo Tờ trình của Đảng ủy Chính phủ, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội gồm 16 điều, với 4 nhóm cơ chế, chính sách mang tính đột phá. Mục tiêu đến năm 2030, Trung tâm tại KKT Dung Quất sẽ đáp ứng toàn bộ nhu cầu xăng dầu cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên, tối thiểu 30% nhu cầu xăng dầu cả nước.

Cùng với đó, dự trữ dầu thô đạt 20 ngày sản xuất, dự trữ xăng dầu đạt 20 ngày tiêu thụ, nâng tổng sản lượng năng lượng cuối cùng lên khoảng 8 triệu tấn dầu quy đổi.

Trong giai đoạn này, Trung tâm phấn đấu thu hút 5 tỷ USD vốn đầu tư, đóng góp 30% vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi và tạo thêm 5.000 việc làm.

Tầm nhìn đến năm 2045, KKT Dung Quất hướng tới thu hút 50 tỷ USD vốn đầu tư trong và ngoài nước, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng, vật liệu, đồng thời bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia.

KKT Dung Quất hiện là hạt nhân công nghiệp trọng điểm của khu vực miền Trung, có hạ tầng cảng biển nước sâu và Nhà máy lọc dầu Dung Quất, đây là công trình trọng điểm quốc gia với công suất chế biến 6,5 triệu tấn dầu thô/năm.

Đến nay, KKT Dung Quất đã thu hút 296 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký trên 421.683 tỷ đồng, tương đương khoảng 19,268 tỷ USD; đóng góp trung bình khoảng 27.774 tỷ đồng thu ngân sách mỗi năm.

Riêng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, từ khi đi vào hoạt động năm 2009 đến nay đã sản xuất hơn 101 triệu tấn sản phẩm, đạt doanh thu hơn 1,8 triệu tỷ đồng và nộp ngân sách hơn 245 nghìn tỷ đồng.

Theo Tờ trình, Đảng ủy Chính phủ đề xuất 5 nhóm chính sách vượt trội. Trong đó, bổ sung có mục tiêu 70% số tăng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu cho ngân sách địa phương để tái đầu tư hạ tầng kết nối Trung tâm; cho phép Chủ tịch UBND tỉnh quyết định kéo dài thời gian ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tối đa không quá 5 năm đối với nhà đầu tư chiến lược.

Các chính sách cũng đề xuất miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền sử dụng khu vực biển cho cả thời gian thuê đối với dự án lọc hóa dầu và hạ tầng dự trữ chiến lược.

Đáng chú ý, các dự án chế biến dầu khí, hóa chất có vốn đầu tư từ 100.000 tỷ đồng trở lên được đề xuất áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 30 năm, bao gồm cả phần dự án mở rộng của Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Các chuyên gia, nhà khoa học và lao động trình độ cao làm việc tại Trung tâm được đề xuất giảm 50% thuế thu nhập cá nhân trong 10 năm.