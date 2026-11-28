Theo TS. Nguyễn Minh Phong - Thành viên Hội đồng Tư vấn Kinh tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, việc áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù dành cho khu thương mại tự do tại Hải Phòng và Đà Nẵng đối với Khu kinh tế Dung Quất phản ánh xu hướng đổi mới tư duy trong xây dựng hệ sinh thái đầu tư tại Việt Nam. Thay vì chỉ dựa vào những chính sách ưu đãi thông thường, Nhà nước đang hướng tới xây dựng các cơ chế có tính mở, tính thị trường và khả năng khuyến khích cao hơn đối với hoạt động đầu tư.

Mục tiêu là tạo đột phá trong cơ cấu kinh tế, đặc biệt là cơ cấu công nghiệp và xuất khẩu. Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng lớn, việc áp dụng các cơ chế thông thoáng hơn sẽ giúp các khu kinh tế nâng cao sức hấp dẫn, tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư chiến lược và hình thành động lực phát triển mới.

TS. Nguyễn Minh Phong: Việc mở rộng các cơ chế đặc thù sang Khu kinh tế Dung Quất là bước đi hợp logic và cần thiết.

TS. Phong cho rằng, việc mở rộng các cơ chế đặc thù sang Khu kinh tế Dung Quất là bước đi hợp logic và cần thiết. Theo ông, chính sách này lẽ ra cần được triển khai sớm hơn. Nếu Khu kinh tế Dung Quất được tiếp cận những cơ chế tương tự từ trước khi Hải Phòng và Đà Nẵng được áp dụng chính sách đặc thù, khu kinh tế này có thể đã phát triển nhanh và mạnh hơn.

Quyết định lần này có ý nghĩa quan trọng, bởi sẽ tạo thêm động lực về thể chế, mở rộng không gian thu hút đầu tư và nâng cao khả năng cạnh tranh của Khu kinh tế Dung Quất. Điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, đòi hỏi những cực tăng trưởng mới có khả năng tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn cho nền kinh tế.

Đề cập đến định hướng phát triển Khu kinh tế Dung Quất, TS. Nguyễn Minh Phong nhấn mạnh hai điểm cần chú trọng trong quá trình cụ thể hóa chính sách. Trước hết, cần lựa chọn những cơ chế ưu đãi cao nhất từ hai mô hình khu thương mại tự do tại Hải Phòng và Đà Nẵng để áp dụng cho Khu kinh tế Dung Quất. Việc tập hợp những chính sách có khả năng tạo thuận lợi lớn cho nhà đầu tư sẽ giúp khu kinh tế hình thành lợi thế cạnh tranh rõ nét hơn.

Điểm thứ hai là định hướng Khu kinh tế Dung Quất trở thành tổ hợp lọc hóa dầu gắn với dự trữ năng lượng. Theo ông, đây không chỉ là câu chuyện phát triển công nghiệp tại một địa phương, mà còn liên quan trực tiếp đến yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Những biến động trên thị trường năng lượng thế giới trong năm 2026 là minh chứng cho nguy cơ gián đoạn nguồn cung và những tác động có thể xảy ra đối với nền kinh tế. Vì vậy, việc chủ động xây dựng năng lực dự trữ xăng dầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Định hướng phát triển kho dự trữ tại Dung Quất cần được đặt trong mối liên hệ với lợi thế về công nghiệp lọc hóa dầu, cảng biển và hạ tầng năng lượng.

Tuy nhiên, ưu đãi thể chế chỉ là điều kiện mở đường. Để chính sách thực sự phát huy hiệu quả, TS. Nguyễn Minh Phong cho rằng, Dung Quất cần tập trung giải quyết 3 vấn đề gồm: con người, hạ tầng và thủ tục hành chính.

Về nhân lực, cần lựa chọn đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn, khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, tinh thần trách nhiệm và tư duy đổi mới. Đặc biệt, cần có cơ chế khuyến khích, bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Về hạ tầng, yêu cầu quan trọng nhất là khả năng kết nối đồng bộ giữa hệ thống logistics, cảng biển và các công trình phục vụ vận chuyển. Đối với những sản phẩm năng lượng như dầu và khí hóa lỏng, hoạt động vận chuyển đòi hỏi tính hệ thống rất cao, không thể tùy tiện trung chuyển hoặc thay đổi phương tiện. Do đó, hạ tầng cần được tổ chức liên thông, bảo đảm vận hành thông suốt cả bên trong và bên ngoài cảng.

Cùng với đó, thủ tục hành chính cần được đơn giản hóa, rút ngắn tối đa thời gian xử lý. Theo TS. Nguyễn Minh Phong, đã là cơ chế đặc thù thì quy trình thực hiện phải hướng tới những phương án tốt nhất, ngắn nhất và nhanh nhất, tạo thuận lợi thực chất cho nhà đầu tư.

Những yêu cầu này cho thấy thách thức của Khu kinh tế Dung Quất không chỉ nằm ở việc được áp dụng những chính sách ưu đãi nào, mà còn ở năng lực tổ chức thực hiện. Cơ chế tốt cần đi cùng đội ngũ nhân sự có năng lực, hạ tầng đồng bộ và bộ máy hành chính hiệu quả. Đây chính là điều kiện để Khu kinh tế Dung Quất chuyển hóa lợi thế thể chế thành năng lực cạnh tranh, từng bước hình thành trung tâm công nghiệp - năng lượng có đóng góp quan trọng đối với nền kinh tế và an ninh năng lượng quốc gia.