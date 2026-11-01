Khu kinh tế Dung Quất đón cơ chế đặc thù, mở rộng nhà máy lọc dầu 36.400 tỷ đồng

Định hình trung tâm sáng tạo năng lượng, vật liệu

Tại phiên họp ngày 16-10, Bộ Chính trị đã xem xét Tờ trình số 128-TTr/ĐU của Đảng ủy Chính phủ về cơ chế, chính sách phát triển Trung tâm lọc, hóa dầu, đóng tàu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế (KKT) Dung Quất.

Bộ Chính trị thống nhất đồng ý chủ trương cho KKT Dung Quất được áp dụng các cơ chế, chính sách đang áp dụng đối với khu thương mại tự do tại thành phố Hải Phòng và thành phố Đà Nẵng, đồng thời hưởng các cơ chế, chính sách và ưu đãi cao nhất theo quy định của Luật Phát triển đô thị.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất hoạt động đạt hiệu quả cao ở KKT Dung Quất

Theo Tờ trình số 128, đến năm 2030, trung tâm phấn đấu đáp ứng toàn bộ nhu cầu xăng dầu của khu vực miền Trung và Tây Nguyên, tối thiểu 30% nhu cầu cả nước. Đồng thời, đặt mục tiêu nâng năng lực dự trữ dầu thô tương đương 20 ngày sản xuất, xăng dầu tương đương 20 ngày tiêu thụ; tổng sản lượng năng lượng cuối cùng đạt khoảng 8 triệu tấn dầu quy đổi.

Đến năm 2030, trung tâm dự kiến thu hút 5 tỷ USD vốn đầu tư, đóng góp 30% vào tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Ngãi và tạo thêm 5.000 việc làm. Tầm nhìn đến năm 2045, KKT Dung Quất hướng tới thu hút 50 tỷ USD vốn đầu tư, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu trong các lĩnh vực năng lượng, vật liệu, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia

Hệ thống vận chuyển tự động từ bến cảng vào Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Tờ trình số 128 đề xuất 5 chính sách đặc thù, gồm: Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho Quảng Ngãi 70% số tăng thu từ xuất nhập khẩu để đầu tư hạ tầng phục vụ trung tâm, với điều kiện ngân sách Trung ương không hụt thu. Chủ tịch UBND tỉnh được quyết định kéo dài tối đa 5 năm thời gian hưởng thuế suất ưu đãi đối với nhà đầu tư chiến lược. Một số dự án trọng điểm được đề xuất miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền sử dụng khu vực biển trong suốt thời gian sử dụng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do nhà đầu tư ứng trước được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp. Các dự án chế biến dầu khí, sản xuất hóa dầu, hóa chất có vốn đầu tư từ 100.000 tỷ đồng và đủ điều kiện được đề xuất hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 30 năm, miễn thuế 4 năm và giảm 50% thuế trong 9 năm tiếp theo. Đề xuất giảm 50% thuế thu nhập cá nhân trong 10 năm đối với chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và lao động trình độ cao làm việc tại trung tâm…

Tập trung mở rộng dự án lọc hóa dầu hơn 36.000 tỷ đồng

Song song với việc xây dựng cơ chế, chính sách, tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm tại KKT Dung Quất, trước mắt là dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất với tổng vốn đầu tư khoảng 36.400 tỷ đồng.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất đang được nâng cấp, mở rộng tổng vốn hơn 1,4 tỷ USD

Tính đến tháng 10-2026, công tác san lấp mặt bằng đã đạt trên 85% tổng khối lượng, tạo tiền đề hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 11-2026. Dự án đường dây đấu nối và trạm biến áp 110kV cũng đã được KKT Dung Quất phê duyệt chủ trương đầu tư.

Để phục vụ san lấp, đến nay tỉnh Quảng Ngãi đã cấp phép 5 mỏ đất gồm Núi Chùa, Chồi Chước, Phố Tinh, Động Sản và kích hoạt mỏ Hóc Hồ từ ngày 5-10, đảm bảo cung cấp đủ lượng đất còn thiếu ngay trong tháng 10.

Vừa qua, tại buổi làm việc với Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển đưa ra các chỉ đạo, cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư tháo gỡ các vướng mắc, bảo đảm đầy đủ nguồn vật tư, vật liệu san lấp cho dự án.

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (ngoài cùng bên trái) kiểm tra dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Ảnh: LAM UYÊN

Tại cuộc họp với Ban Quản lý KKT Dung Quất vào tháng 8-2026, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm yêu cầu các cơ quan rà soát kỹ, bảo đảm phù hợp pháp luật, có tính đột phá để thu hút các dự án lớn. Đồng thời, nghiên cứu bổ sung cơ chế về mô hình quản lý, thu hút nhà đầu tư chiến lược, ưu tiên hải quan và khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền.

Từ khi đi vào hoạt động năm 2009, Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã sản xuất hơn 101 triệu tấn sản phẩm, đạt doanh thu hơn 1,8 triệu tỷ đồng và nộp ngân sách hơn 245.000 tỷ đồng.