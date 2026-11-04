Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh thu hút 49 dự án đầu tư

Đến nay, có 43 dự án đi vào hoạt động, chủ yếu là các dự án kho bãi quy mô nhỏ. Doanh thu sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp 9 tháng đầu năm đạt 900,33 tỷ đồng, bằng 68,5% kế hoạch; nộp ngân sách Nhà nước 62,14 tỷ đồng, đạt 87,7% kế hoạch; tạo việc làm cho khoảng 500 lao động địa phương.

Doanh nghiệp đầu tư kho bãi tại Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh.

Có 298 doanh nghiệp mở tờ khai tại tỉnh, kim ngạch tập trung vào một số ít doanh nghiệp kinh doanh điều, thủy sản, khoáng sản, ô tô. Về đầu tư kho bãi, Khu kinh tế tỉnh có 22 dự án kho bãi ngoài ngân sách, tổng diện tích khoảng 40,85 ha với tổng vốn đầu tư 640,64 tỷ đồng. Trong đó, có 16 dự án được ngành Hải quan công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa.

Cụ thể, tại Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng có 12 dự án kho bãi với sức chứa khoảng 2.500 container/ngày đêm; có kho lạnh, kho ngoại quan. Tại Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh có 4 dự án kho bãi với khoảng 6,3 ha, tiếp nhận khoảng 150 - 250 container/ngày; chưa có cảng cạn, điểm kiểm nghiệm. Tại Cửa khẩu Lý Vạn, Sóc Giang chưa có kho bãi chuyên dụng, kho lạnh…

Thời gian tới, Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh chuyển từ thu hút đầu tư từ phát triển kho bãi đơn thuần sang xây dựng các trung tâm logistics, dịch vụ cửa khẩu gắn với chế biến, bảo quản và tiêu thụ hàng hóa. Trong đó, ưu tiên thu hút các dự án có năng lực tài chính, công nghệ và khả năng tạo liên kết với doanh nghiệp trong nước. Chú trọng cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng tại cửa khẩu và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, giám sát hàng hóa.