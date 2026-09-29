Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn được quy hoạch thành trung tâm logistics quốc tế

Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: CKHN)

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1855/QĐ-TTg phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045.

Theo quyết định, khu vực lập quy hoạch có diện tích khoảng 39.400 ha, gồm các phường Đông Kinh, Tam Thanh, Lương Văn Tri, xã Đồng Đăng; một phần phường Kỳ Lừa và một phần các xã Cao Lộc, Hoàng Văn Thụ, Khánh Khê, Chiến Thắng.

Quy hoạch xác định Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn phát triển thành trung tâm kinh tế cửa khẩu hiện đại, năng động, trung tâm dịch vụ cửa khẩu và hậu cần logistics quốc gia, quốc tế, giữ vai trò kết nối Việt Nam, ASEAN với thị trường Trung Quốc; đồng thời trở thành một trong những trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch và công nghiệp lớn của vùng trung du và miền núi phía Bắc, là đầu mối hạ tầng giao thông quan trọng của quốc gia, kết nối chiến lược giữa Trung Quốc và các nước ASEAN.

Theo định hướng quy hoạch, phát triển kinh tế cửa khẩu sẽ gắn với đô thị biên giới, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái. Không gian đô thị được tổ chức theo hướng đồng bộ, hiện đại, khai thác hiệu quả quỹ đất và các lợi thế về giao thông, thương mại biên giới, dịch vụ logistics.

Quy mô dân số toàn khu kinh tế dự kiến khoảng 235.000 - 240.000 người vào năm 2035 và khoảng 295.000 - 300.000 người vào năm 2045. Đến năm 2035, đất xây dựng khoảng 10.630 - 11.000 ha; đến năm 2045 khoảng 13.200 - 13.700 ha.

Về không gian tổng thể, các khu vực đô thị, dịch vụ và công nghiệp được định hướng tập trung dọc Quốc lộ 1, Quốc lộ 4A và các đầu mối giao thông đường bộ, đường sắt, hình thành chuỗi các khu chức năng. Trong khi đó, các khu vực đồi núi phía Đông và phía Tây được phát triển nông, lâm nghiệp gắn với bảo vệ hệ sinh thái và nguồn nước.

Hệ thống đường vành đai, các tuyến kết nối và hạ tầng kinh tế - xã hội tại các khu dân cư hiện hữu cũng được định hướng nâng cấp, bổ sung, tăng khả năng kết nối giữa các khu vực trong toàn khu kinh tế.

Toàn bộ Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn được cấu trúc thành 3 phân vùng phát triển chính. Vùng 1, khu vực phía Bắc, là vùng kinh tế cửa khẩu và đô thị, có diện tích khoảng 19.123 ha, quy mô dân số đến năm 2045 khoảng 71.000 - 71.200 người. Đây là phân vùng động lực về kinh tế cửa khẩu, tập trung các chức năng như hệ thống cửa khẩu đường bộ, đường sắt, khu trung chuyển hàng hóa, khu chế xuất, cảng cạn, thương mại biên giới và dịch vụ logistics.

Vùng 2, khu vực trung tâm, là vùng đô thị Lạng Sơn, có diện tích khoảng 12.774 ha và quy mô dân số đến năm 2045 khoảng 203.000 - 207.000 người. Khu vực này được xác định là cực tăng trưởng động lực phía Bắc của tỉnh Lạng Sơn, phát triển đô thị dịch vụ đa ngành, đa lĩnh vực, với các chức năng hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, giao thông và hỗ trợ logistics.

Vùng 3, khu vực phía Nam, có diện tích khoảng 7.502 ha, quy mô dân số đến năm 2045 khoảng 21.000 - 21.800 người. Đây là vùng phát triển mới, gắn với du lịch, dịch vụ và công nghiệp, là cửa ngõ phía Nam của khu kinh tế.

Theo định hướng, vùng này sẽ phát triển đô thị sinh thái, dịch vụ du lịch và các khu công nghiệp, gắn với hệ thống kho tàng, bến bãi, giữ vai trò đầu mối trung chuyển của vùng và quốc gia. Hạ tầng được định hướng đồng bộ, hiện đại, thân thiện với môi trường, tạo điều kiện hình thành khu thương mại tự do.

Điều chỉnh quy hoạch nhằm phân bổ lại không gian phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của khu kinh tế, kế thừa những định hướng còn phù hợp từ quy hoạch chung đã được phê duyệt trước đây. Quy hoạch cũng được xác định là cơ sở để quản lý xây dựng, phát triển hạ tầng và tổ chức không gian đô thị, dịch vụ, công nghiệp, thương mại, logistics theo hướng bền vững đến năm 2045.