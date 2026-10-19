Khu gian hàng Việt Nam tại Hội chợ Sial Paris 2026 thu hút đông đảo khách quốc tế đến tham quan, giao dịch

Thông tin từ Cục Xúc tiến thương mại, từ ngày 17-21/10/2026, tại Thủ đô Paris, Pháp đã diễn ra Hội chợ Quốc tế công nghiệp thực phẩm Sial Paris 2026 (Hội chợ Sial Paris 2026). Hội chợ được tổ chức 2 năm một lần vào các năm chẵn tại Trung tâm Hội chợ Paris Nord VillePinte, Pháp, thu hút sự tham gia của nhiều quốc gia trên thế giới và giúp các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm có thể tiếp cận với hầu hết các nhà nhập khẩu từ mọi nơi trên thế giới đến giao dịch.

Khu gian hàng Việt Nam năm nay ghi dấu quy mô lớn nhất từ trước đến nay, cả về diện tích trưng bày và số lượng doanh nghiệp tham gia, thể hiện nỗ lực đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành nông sản, thực phẩm Việt Nam tại thị trường quốc tế (Ảnh: VIETRADE)

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu, tìm kiếm đối tác tiềm năng, thúc đẩy ký kết các đơn hàng có giá trị cao, đồng thời trao đổi kinh nghiệm và cập nhật xu hướng tiêu dùng quốc tế để nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị và khẳng định vị thế nông sản, thực phẩm Việt Nam trên thị trường toàn cầu, Bộ Công Thương giao Cục Xúc tiến thương mại tổ chức đoàn gồm 38 doanh nghiệp Việt Nam tham gia Hội chợ Sial Paris 2026.

Với tổng diện tích trưng bày 354 m², Khu gian hàng Việt Nam năm nay ghi dấu quy mô lớn nhất từ trước đến nay, cả về diện tích trưng bày và số lượng doanh nghiệp tham gia, thể hiện nỗ lực đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành nông sản, thực phẩm Việt Nam tại thị trường quốc tế.

Năm nay, đoàn doanh nghiệp Việt Nam phác họa sự đa dạng và năng động của ngành qua các nhóm sản phẩm chủ lực: Nông sản chất lượng cao: gạo đặc sản, các sản phẩm chế biến từ gạo, các loại gạo không vo, hạt điều, rau củ quả tươi và đóng hộp; Hương vị và gia vị tự nhiên: tiêu, quế, hồi - những sản phẩm chứng minh vị thế nhà cung ứng hàng đầu toàn cầu; Đồ uống và nguyên liệu thực phẩm thế hệ mới: nước ép trái cây, trái cây cô đặc, snack… đây là các sản phẩm bắt kịp xu hướng tiêu dùng xanh, organic và tiện lợi.

Khu gian hàng Quốc gia Việt Nam tại Sial Paris 2026 truyền tải hai thông điệp chủ đạo “World-Class Produce” và “Global Food Powerhouse”, nhấn mạnh chất lượng sản phẩm cùng năng lực sản xuất, chế biến và cung ứng của ngành thực phẩm Việt Nam trên thị trường toàn cầu (Ảnh: VIETRADE)

Khu gian hàng Quốc gia Việt Nam tại Sial Paris 2026 truyền tải hai thông điệp chủ đạo “World-Class Produce” và “Global Food Powerhouse”, nhấn mạnh chất lượng sản phẩm cùng năng lực sản xuất, chế biến và cung ứng của ngành thực phẩm Việt Nam trên thị trường toàn cầu. Với thông điệp “World-Class Produce”, các doanh nghiệp mang đến hội chợ nhiều sản phẩm đặc sắc, kết hợp lợi thế nguyên liệu bản địa với quy trình chế biến và tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

Tiêu biểu, Tiến Thịnh Group giới thiệu các dòng nước ép trái cây và trái cây sấy dẻo, đáp ứng nhiều tiêu chuẩn và yêu cầu quốc tế như BRC Food, HACCP, KOSHER, HALAL…, thể hiện định hướng phát triển các sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, trong đó có châu Âu. Trong khi đó, DACE Co., Ltd mang đến các sản phẩm syrup gừng và quế được chế biến theo quy trình tự nhiên, góp phần gia tăng giá trị cho nông sản Việt Nam và đưa hương vị đặc trưng của nguyên liệu bản địa đến gần hơn với người tiêu dùng quốc tế.

Ở khía cạnh “Global Food Powerhouse”, năng lực sản xuất quy mô lớn và mạng lưới xuất khẩu rộng khắp của doanh nghiệp Việt Nam được thể hiện rõ nét qua những đơn vị tiêu biểu. Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi giới thiệu các sản phẩm truyền thống như phở khô, bánh tráng, bún và bánh phồng tôm. Với hệ thống nhà máy có tổng diện tích trên 33.000 m², doanh nghiệp đã đưa sản phẩm đến hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, góp phần quảng bá thực phẩm Việt Nam tới thị trường quốc tế.

Trong lĩnh vực hạt điều, Long Sơn sở hữu hệ thống hơn 10 nhà máy trên cả nước và mạng lưới xuất khẩu tới hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu cho năng lực chế biến và cung ứng hạt điều của Việt Nam trên thị trường thế giới.

Sự hiện diện của các doanh nghiệp với thế mạnh đa dạng, từ chất lượng sản phẩm, giá trị gia tăng đến năng lực cung ứng và kinh nghiệm xuất khẩu, góp phần khẳng định hình ảnh Việt Nam là nguồn cung thực phẩm đáng tin cậy, có khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường toàn cầu.

Khu gian hàng Việt Nam tại Sial Paris được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản và tinh tế, phù hợp với thị hiếu thẩm mỹ của khách hàng châu Âu. Không gian trưng bày được bố trí hài hòa, chú trọng tính thẩm mỹ và trải nghiệm tham quan, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp giới thiệu đa dạng sản phẩm, làm nổi bật chất lượng, sự phong phú và những lợi thế cạnh tranh của thực phẩm Việt Nam.

Để tăng cường quảng bá hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội chợ, Cục Xúc tiến thương mại đã phối hợp với Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp mời các doanh nghiệp chất lượng, có nhu cầu cao đối với các ngành hàng trưng bày của doanh nghiệp Việt Nam tới tham quan và giao dịch tại hội chợ. Ngay trong ngày đầu tiên của hội chợ, các gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam đã thu hút đông đảo khách quốc tế đến tham quan, tìm hiểu và giao dịch.

Đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội chợ đã đạt được những kết quả tích cực trong việc phát triển thị trường xuất khẩu, quảng bá thương hiệu và hình ảnh Việt Nam tới nhiều quốc gia trên thế giới (Ảnh: VIETRADE)

Tại kỳ Hội chợ Sial Paris 2024, đã có hơn 3.000 lượt khách tham quan và giao dịch tại khu gian hàng Việt Nam là các doanh nghiệp, đại lý phân phối quốc tế đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ (châu Âu, Trung Đông, Bắc Mỹ, châu Á...).

Đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội chợ đã đạt được những kết quả tích cực trong việc phát triển thị trường xuất khẩu thế giới, quảng bá thương hiệu và hình ảnh doanh nghiệp Việt Nam tới nhiều quốc gia trên thế giới.

Trong 5 ngày diễn ra hội chợ (từ 19 - 23/10/2024), có khoảng 300 giao dịch có khả năng đi đến ký kết hợp đồng và khoảng 200 giao dịch được tiếp tục đàm phán sau hội chợ. Qua giao dịch với khách mua hàng, các doanh nghiệp cũng đã nắm bắt, cập nhật được nhiều thông tin hữu ích về các xu hướng đối với các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Đông Á… (xu hướng sử dụng các loại sản phẩm hữu cơ, giấy chứng nhận, yêu cầu vào các thị trường khác nhau, phương thức đóng gói các sản phẩm theo quy chuẩn…) và một số thị trường tương đối mới như Nam Mỹ, Trung Đông…

Ngay sau khi Hội chợ Sial Paris 2026 kết thúc, nhằm giới thiệu tổng thể sự phát triển năng động của ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận, mở rộng, phát triển thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước thông qua việc kết nối với các hệ thống phân phối bán buôn, bán lẻ, các đối tác nhập khẩu và nhà đầu tư triển vọng, từ ngày 11 - 14/11/2026, Bộ Công Thương chủ trì giao Cục Xúc tiến thương mại tổ chức Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2026 - Vietnam Foodexpo 2026 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn (SECC, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây là sự kiện xúc tiến thương mại quốc tế quan trọng có quy mô lớn nhất trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm, nông sản và thủy sản tại Việt Nam.