Khu gian hàng Việt Nam gây ấn tượng mạnh tại hội chợ nội thất quốc tế ở Mỹ

Ngày 18/10, trong khuôn khổ Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Khu gian hàng Quốc gia Việt Nam tại Hội chợ High Point Market 2026, diễn ra từ ngày 17-21/10 tại thành phố High Point, bang North Carolina (Mỹ).

Lễ khai mạc Khu gian hàng Quốc gia Việt Nam được tổ chức với sự tham dự của Đại diện Thương vụ Việt Nam tại Mỹ, Tập đoàn Wayfair Global Seling, Ban tổ chức High Point Market, các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cùng các nhà mua hàng quốc tế.

Năm nay, Khu gian hàng Quốc gia Việt Nam có sự tham gia của 16 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực đồ gỗ, nội thất, thủ công mỹ nghệ, mây tre và trang trí nội thất, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà nhập khẩu, nhà phân phối, nhà bán lẻ, nhà thiết kế và khách hàng quốc tế tiếp cận sản phẩm, tìm hiểu năng lực cung ứng và kết nối trực tiếp với doanh nghiệp Việt Nam.

Các sản phẩm trưng bày của Việt Nam năm nay thể hiện sự đa dạng về mẫu mã, phong cách thiết kế và chất liệu, từ các dòng nội thất hiện đại, tối giản đến những sản phẩm mang dấu ấn thủ công và bản sắc Việt Nam. Sản phẩm trưng bày của Việt Nam có khả năng kết hợp linh hoạt gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp, mây, tre và các vật liệu tự nhiên khác, tạo ra nhiều dòng sản phẩm phù hợp với các không gian và phân khúc khách hàng khác nhau.

Bên cạnh năng lực sản xuất, các doanh nghiệp của Việt Nam ngày càng chú trọng thiết kế, hoàn thiện bề mặt, phối hợp vật liệu và phát triển sản phẩm theo yêu cầu của từng thị trường. Sự kết hợp giữa năng lực sản xuất, khả năng tùy chỉnh linh hoạt và sự đa dạng về mẫu mã, chất liệu là một trong những lợi thế giúp sản phẩm đồ gỗ và nội thất Việt Nam đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các nhà mua hàng quốc tế.

Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu quan trọng hàng đầu của ngành gỗ và nội thất Việt Nam. Trong 8 tháng đầu năm nay, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang Mỹ đạt khoảng 5,91 tỷ USD, chiếm 50,1% tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành.

Ở quy mô khu vực, châu Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn của ngành gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam. Theo Bộ Công Thương, trong quý 3/2024, khu vực châu Mỹ chiếm khoảng 60,8% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam; riêng Mỹ chiếm 96,4% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang khu vực châu Mỹ.

Đáng chú ý, đồ nội thất bằng gỗ tiếp tục là nhóm sản phẩm xuất khẩu chủ lực. Trong 4 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất gỗ đạt khoảng 3,16 tỷ USD, chiếm 56,7% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ. Những số liệu trên cho thấy Mỹ tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với ngành gỗ và nội thất Việt Nam.

Việc tham gia High Point Market 2026 tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì kết nối với khách hàng hiện hữu, tìm kiếm nhà mua hàng mới, quảng bá năng lực sản xuất và thương hiệu đồ gỗ Việt và mở rộng cơ hội hợp tác tại Mỹ cũng như các thị trường khác thuộc khu vực châu Mỹ.

Trong bối cảnh yêu cầu của thị trường quốc tế ngày càng cao về chất lượng, thiết kế, nguồn gốc nguyên liệu và tính ổn định của chuỗi cung ứng, việc tham gia High Point Market giúp doanh nghiệp Việt Nam trực tiếp cập nhật nhu cầu thị trường, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm cơ hội hợp tác với các nhà nhập khẩu, nhà phân phối, nhà bán lẻ và nhà thiết kế quốc tế.

Thông qua các hoạt động giao thương tại hội chợ, doanh nghiệp có cơ hội tiếp nhận yêu cầu của nhà mua hàng về mẫu mã, chất liệu, giá cả, số lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và khả năng tùy chỉnh sản phẩm. Đây là cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, nâng cao năng lực đáp ứng và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng nội thất toàn cầu.

Hoạt động quảng bá Khu gian hàng Việt Nam được triển khai thông qua các kênh truyền thông và ấn phẩm của Hội chợ, catalogue doanh nghiệp và các kênh truyền thông chuyên ngành, góp phần tăng khả năng nhận diện sản phẩm Việt Nam đối với khách hàng quốc tế. Việc duy trì sự hiện diện tại High Point Market không chỉ nhằm giới thiệu sản phẩm mà còn hướng tới phát triển thị trường dài hạn, nâng cao năng lực thiết kế và phát triển sản phẩm, tăng cường minh bạch nguồn nguyên liệu và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Thông qua chương trình, Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mở rộng mạng lưới khách hàng, tăng cường kết nối với các hệ thống phân phối quốc tế và từng bước nâng cao giá trị, hình ảnh và vị thế của ngành gỗ, nội thất Việt Nam tại thị trường Mỹ, châu Mỹ và quốc tế./.