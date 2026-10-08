Khu du lịch thác Bản Giốc đón 181.000 lượt khách tham quan

Trong đó, 157.715 lượt khách nội địa, 7.672 lượt khách quốc tế, Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) ghi nhận 15.613 lượt khách.

Khu du lịch thác Bản Giốc thu hút lượng lớn du khách trong 9 tháng đầu năm 2026.

Lượng khách tăng cao đặt ra yêu cầu bảo đảm các điều kiện phục vụ, an toàn trong quá trình tham quan. Ban Quản lý xây dựng và triển khai các phương án phục vụ khách trong các dịp cao điểm; bố trí lực lượng trực tại các vị trí trọng điểm; tăng cường hướng dẫn, phân luồng khách, kiểm soát vé, bảo đảm an toàn và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Công tác tuyên truyền được duy trì thường xuyên thông qua hệ thống loa phát thanh, biển báo và lực lượng phục vụ khách; tập trung hướng dẫn du khách chấp hành nội quy tham quan, bảo vệ cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng, chống đuối nước, phòng ngừa tai nạn và thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn.

Trong quá trình phục vụ, Ban Quản lý hỗ trợ nhiều trường hợp du khách bị lạc, gặp vấn đề về sức khỏe, tai nạn nhẹ hoặc thất lạc tài sản... Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh Khu du lịch thác Bản Giốc là điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh và có trách nhiệm.