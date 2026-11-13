Khu du lịch sinh thái Vườn măng cụt 100 tuổi ở Cần Thơ được công nhận sản phẩm OCOP

Ngày 13.11, ông Nguyễn Văn Tấn, chủ khu du lịch sinh thái Vườn măng cụt 100 tuổi (xã Thạnh Xuân, TP. Cần Thơ) cho biết khu du lịch Vườn măng cụt của gia đình ông vừa được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Đây là động lực để ông tiếp tục đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp, gắn với tài nguyên bản địa.

Khu vườn măng cụt 100 tuổi của ông Nguyễn Văn Tấn được thiết kế đón khách du lịch, cùng nơi tổ chức các sự kiện

Mấy năm nay, được sự hỗ trợ của các ngành chuyên môn và chính quyền địa phương, ông Nguyễn Văn Tấn mạnh dạn chuyển 2,3ha cây ăn trái, đa phần là măng cụt, trong đó có cây măng cụt đã 100 tuổi, để xây dựng mô hình du lịch nông nghiệp sinh thái.

Vườn măng cụt này được ông Tấn trồng theo mô hình nông nghiệp xanh, sạch, hữu cơ và thiết kế nhiều tiểu cảnh phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm. Du khách đến đây được thưởng thức măng cụt tươi tại vườn, ăn món gỏi gà măng cụt, chèo ghe thăm vườn cây trĩu trái, nghe kể câu chuyện về cây măng cụt hơn 100 tuổi do cụ Nguyễn Văn Huế (ông ngoại của ông Tấn) trồng.

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan (bìa trái) và ông Nguyễn Văn Tấn (thứ 2 bên trái vào), cùng lãnh đạo TP. Cần Thơ bên cây măng cụt 100 tuổi

Bên cạnh đó, Vườn măng cụt của ông Tấn còn được nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan hỗ trợ thiết kế bao bì, xây dựng hình ảnh địa phương; đồng thời “thổi” tâm huyết của người trồng vào vườn măng cụt… Nhờ đó, khu du lịch thu hút được nhiều người quan tâm, giúp ông Tấn tăng thêm nguồn thu từ 15 -20 triệu đồng mỗi tháng.

Hội đồng đánh giá, phân hạng Chương trình OCOP TP. Cần Thơ tổ chức Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2026

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Chí Hùng cho hay, Hội đồng đánh giá, phân hạng Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) thành phố vừa tổ chức Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2026.

Đợt đánh giá này có 46 sản phẩm của 28 chủ thể được đưa ra xem xét; trong đó 35 sản phẩm đề nghị công nhận mới, 10 sản phẩm đề nghị công nhận lại và 1 sản phẩm đề nghị nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao.

Một trong những sản phẩm thuộc lĩnh vực mới điển hình là dịch vụ, du lịch sinh thái Vườn măng cụt 100 tuổi của hộ ông Nguyễn Văn Tấn, ở xã Thạnh Xuân được góp mặt trong đợt xét lần này.

Qua quá trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và xem xét kết quả chấm điểm của Tổ tư vấn, cùng các thành viên Hội đồng đã thống nhất kết quả đối với 46 sản phẩm gồm: 11 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 35 sản phẩm đạt hạng 3 sao.

Các sản phẩm tham gia OCOP đợt 2 năm 2026

Hội đồng đánh giá ghi nhận sự đa dạng về ngành hàng và loại hình sản phẩm tham gia chương trình. Bên cạnh các sản phẩm chế biến từ nông sản, thủy sản đặc trưng của địa phương, còn có những sản phẩm, dịch vụ mới; qua đó cho thấy tiềm năng phát triển OCOP không chỉ nằm ở sản phẩm hàng hóa, mà còn có thể mở rộng sang các dịch vụ du lịch gắn với tài nguyên bản địa.

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Chí Hùng thông tin về phát triển các sản phẩm OCOP ở Cần Thơ

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Chí Hùng đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo của các chủ thể khi từng bước chuyển từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang phát triển kinh tế nông nghiệp, chú trọng chế biến sâu, nâng cao giá trị sản phẩm và khai thác câu chuyện văn hóa địa phương.

Đặc biệt, là việc đưa dịch vụ du lịch sinh thái gắn với vườn măng cụt cổ thụ tham gia chương trình lần này, góp phần mở rộng hướng phát triển OCOP, kết hợp giữa khai thác giá trị nông nghiệp với du lịch sinh thái...

Được biết, đến nay TP. Cần Thơ có 923 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3-5 sao.