Khu du lịch sinh thái hồ Xuân Khanh, Hà Nội đón bước tiến pháp lý sau hơn hai thập kỷ quy hoạch

Một góc Sơn Tây. (Ảnh: Hoàng Huy).

Từ ngày 2 - 22/10, phường Tùng Thiện, TP Hà Nội tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch, dịch vụ sinh thái hồ Xuân Khanh do CTCP Đầu tư Phát triển Hồng Việt làm chủ đầu tư, đơn vị tư vấn lập đồ án là CTCP Tư vấn Đầu tư Glopan.

Theo nội dung trình thẩm định điều chỉnh quy hoạch của Công ty Hồng Việt, khu vực lập điều chỉnh quy hoạch dự án có quy mô khoảng 83,5 ha. Phía bắc và phía tây dự án giáp hồ Xuân Khanh; các phía còn lại giáp đất ở, đất cây xanh công cộng và đất du lịch theo quy hoạch.

Hiện trạng khu đất chủ yếu là đất trồng thông (khoảng 51 ha) và đất hoa màu (22,5 ha). Có một công trình hiện hữu là chùa Linh Thông và nhà Ban quản lý dự án. Hệ thống giao thông đối ngoại có các tuyến ĐT.143, ĐT.87A và đường Xuân Sơn.

Mục tiêu của đồ án điều chỉnh quy hoạch là hình thành tổ hợp các chức năng ở, dịch vụ - du lịch sinh thái, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, văn hóa tâm linh và các chức năng hỗ trợ.

Dự án dự kiến chia thành 3 khu chức năng.

Trong đó, khu du lịch, dịch vụ sinh thái 1 có diện tích khoảng 70,3 ha, dự kiến xây dựng 57 lô biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp; hai công trình khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp; các công trình dịch vụ du lịch như cafe, bar, spa, dịch vụ ven hồ, chăm sóc sức khỏe...

Khu du lịch, dịch vụ sinh thái 2 có tổng diện tích gần 2 ha, dự kiến xây 3 công trình boutique hotel, thương mại, quảng trường, sân khấu ngoài trời, nhạc nước...

Đất khu ở chiếm 11,2 ha, dự kiến xây 19 công trình nhà ở biệt thự và các công trình dịch vụ, cafe, thể thao...

Chiều cao xây dựng tối đa đối với các công trình khách sạn là 5 tầng; biệt thự nghỉ dưỡng là 3 tầng; công trình dịch vụ du lịch là 5 tầng; nhà ở biệt thự là 3 tầng. Các công trình ven hồ ưu tiên xây thấp tầng và ưu tiên không gian mở, sân vườn.

Dự án được quy hoạch từ năm 2005

Khu du lịch hồ Xuân Khanh được UBND tỉnh Hà Tây cũ phê duyệt quy hoạch 1/2000 vào tháng 7/2005, đến tháng 7/2008 duyệt quy hoạch 1/500 và giao Hồng Việt tổ chức thực hiện.

Tuy nhiên, do sự thay đổi về định hướng của quy hoạch cấp trên và yêu cầu bảo đảm tính đồng bộ giữa các cấp độ quy hoạch, dự án sau đó chưa thể triển khai theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Giai đoạn tháng 9/2008 - tháng 10/2015, dự án nằm trong danh mục rà soát quy hoạch sau khi Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội. Tháng 10/2015, quy hoạch chung thị xã Sơn Tây mới được phê duyệt và là cơ sở để triển khai các quy hoạch 1/500 liên quan.

Giai đoạn từ tháng 10/2015 - tháng 6/2026, việc điều chỉnh quy hoạch 1/500 dự án phải chờ quy hoạch 1/2000 phân khu khu chức năng vùng hồ Xuân Khanh và phụ cận tỷ lệ 1/2000 được phê duyệt.

Tháng 5/2026, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã phê duyệt, khu vực hồ Xuân Khanh được định hướng phát triển du lịch, dịch vụ sinh thái gắn với cảnh quan mặt nước, không gian xanh, bảo vệ môi trường và khai thác hiệu quả tiềm năng tự nhiên.

Tháng 8/2026, Hồng Việt đã có văn bản đề xuất phương án triển khai điều chỉnh quy hoạch 1/500 dự án hồ Xuân Khanh và được Hà Nội thống nhất chủ trương.

Ngày 10/9, Sở Xây dựng đã có văn bản hướng dẫn chủ đầu tư và phường Tùng Thiện thực hiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch dự án.

Một góc Sơn Tây. (Ảnh: Hoàng Huy).

Năng lực Công ty Hồng Việt

Về chủ đầu tư, Công ty Hồng Việt được thành lập từ năm 2001, trụ sở đặt tại phường Ngọc Hà, TP Hà Nội, hoạt động chính trong mảng bất động sản. Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật hiện nay là ông Nguyễn Tuấn Hải.

Trong lần đăng ký thay đổi vào tháng 1/2019, Hồng Việt từng cho biết, Chủ tịch HĐQT của doanh nghiệp là bà Vũ Thị Kim Hường. Các Thành viên HĐQT có ông Nguyễn Thành Quang; bà Nguyễn Thanh Hà; ông Nguyễn Đức Thành và ông Nguyễn Anh Tuấn.

Theo tìm hiểu, bà Vũ Thị Kim Hường là Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp, từng là Giám đốc Tài chính (CFO) tại một số doanh nghiệp như Tập đoàn BRG; Tập đoàn T&T; VinCommerce...

Từ tháng 3/2024 đến nay, bà Hường là CFO tại CTCP Vinpearl (mã: VPL). Tính đến 30/6, vị này sở hữu hơn 7.200 cổ phiếu VPL, tương ứng 0,0004% tỷ lệ sở hữu.

Ông Nguyễn Thành Quang từng là lãnh đạo tại CTCP Tập đoàn Hợp nhất Việt Nam, CTCP Đầu tư Tư vấn Tài chính Quốc tế. Từng là Thành viên HĐQT tại CTCP Armephaco, CTCP Điện cơ Thống Nhất.

Từ tháng 11/2014, ông Quang là Thành viên HĐQT của Tổng CTCP Bảo hiểm DBV (UPCoM: AIC). Đến tháng 12/2025, ông được bầu là Phó Chủ tịch của DBV và đảm nhiệm vị trí này cho đến khi miễn nhiệm vào tháng 4/2024.

Ông Nguyễn Anh Tuấn từng được Tập đoàn T&T giới thiệu là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Bất động sản, đồng thời nắm giữ và đảm trách các vị trí quan trọng trong hoạt động lập chiến lược phát triển các dự án bất động sản tại tập đoàn.

Bà Nguyễn Thanh Hà từng là Chủ tịch HĐQT của CTCP Hàng không Vietjet (mã: VJC). Tính đến 30/6, bà Hà là Thành viên HĐQT kiêm Phó Chủ tịch của hãng hàng không này.