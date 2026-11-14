Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen: “Thỏi nam châm” hút khách của du lịch Tây Ninh

VHO - Từ đầu năm đến nay, núi Bà Đen đã thu hút 5 triệu lượt du khách, đóng góp đáng kể vào mục tiêu thu hút 200.000 lượt khách quốc và 9,8 triệu lượt khách nội địa của ngành du lịch địa phương trong năm 2026. Tuần văn hóa di sản núi Bà diễn ra vào dịp Ngày Văn hoá Việt Nam 24.11 năm nay hứa hẹn mang đến những trải nghiệm khó quên cho du khách. HOÀNG HẢI, ảnh: Sun Group.

Với hệ thống di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh mang bản sắc riêng, Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen trở thành “Thỏi nam châm” thu hút du khách trong và ngoài nước đến với Tây Ninh, tạo “cú hích” đưa du lịch địa phương bứt phá.

01

Những công trình văn hoá tâm linh kỳ vĩ

Trong tâm thức người dân Nam bộ, hành trình đến với núi Bà Đen gắn liền với tín ngưỡng hành hương truyền thống tại hệ thống chùa Bà 300 năm tuổi.

Với sự đầu tư không ngừng của khu du lịch Sun World Ba Den Mountain, diện mạo của ngọn núi “Đệ nhất thiên sơn” hôm nay đã mang tầm vóc của một quần thể văn hóa tâm linh kỳ vĩ, kết tinh giữa không gian Phật giáo và chiều sâu văn hoá đặc sắc, tạo điểm đến du lịch tâm linh nổi tiếng vùng Nam bộ.

Tâm điểm tạo nên sức hút du khách đến khám phá không gian đỉnh núi chính là quần thể ba bức tượng Phật lớn bậc nhất tại núi Bà Đen, tạo thành một trục tâm linh uy nghiêm kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai.

Nổi bật trong đó là tôn tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn bằng đồng cao nhất châu Á uy nghiêm trên đỉnh núi, mang vẻ đẹp từ bi của hiện tại giữa biển mây bồng bềnh.

Không gian chiêm bái kỳ vĩ và thanh tịnh trên “nóc nhà Nam bộ”

Đại diện cho tương lai là đại tượng Bồ Tát Di Lặc lớn hàng đầu thế giới với nụ cười hoan hỷ, được tạo tác từ 6.688 viên đá sa thạch ghép lại theo cảm hứng ruộng bậc thang. Trong khi đó, tượng Phật Câu Na Hàm Mâu Ni uy nghi trong sắc vàng hoàng kim là đại diện của quá khứ, là biểu trưng cho sự sung túc và giác ngộ.

Sự hiện diện của ba đại tượng Phật không chỉ mang đến một không gian chiêm bái kỳ vĩ và thanh tịnh trên “nóc nhà Nam bộ”, mà còn kiến tạo những công trình kiến trúc mang tính biểu tượng cho du lịch Tây Ninh.

Tâm điểm tạo nên sức hút du khách đến núi Bà Đen là quần thể công trình kiến trúc Phật giáo kỳ vĩ

Từ chân núi lên tới đỉnh cao 986m, hệ thống cáp treo hiện đại không chỉ giúp du khách rút ngắn hành trình chinh phục đỉnh núi mà còn mở ra không gian để du khách thưởng ngoạn toàn cảnh vùng đồng bằng Tây Ninh bao la, trù phú.

Đặc biệt, ngay dưới chân khối đế của tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn là hệ thống không gian triển lãm Phật giáo được đầu tư bài bản, ứng dụng công nghệ trình chiếu hiện đại kết hợp trưng bày các phiên bản tác phẩm nghệ thuật Phật giáo kinh điển.

Với sự đầu tư không ngừng của khu du lịch Sun World Ba Den Mountain, núi Bà Đen trở thành điểm đến du lịch tâm linh nổi tiếng vùng Nam bộ

Tại đây, du khách như được bước vào một hành trình khám phá chiều sâu văn hóa, lịch sử và triết lý nhà Phật một cách trực quan, sống động.

02

Sức hút của tài nguyên văn hóa bản địa

Sức hấp dẫn của núi Bà Đen không những nằm ở những công trình kiến trúc, không gian di sản văn hóa độc đáo mà còn là sức sống của dòng chảy văn hóa bản địa được làm mới không ngừng, mang đến những trải nghiệm “độc bản” cho du khách thập phương, mỗi khoảnh khắc khám phá trên đỉnh núi đều mở ra cơ hội trải nghiệm văn hóa đầy cuốn hút.

Một trong những nét văn hoá đặc sắc nhất phải kể đến là Chợ Lá núi Bà Đen vào các ngày lễ lớn – phiên chợ độc đáo tái hiện ký ức văn hóa dân gian Nam bộ, nơi người mua và người bán trao đổi những món ăn dân dã bằng lá cây thay cho tiền mặt.

Du khách đắm mình trong phiên Chợ Lá được tái hiện ở núi Bà Đen

Giữa không khí se lạnh đặc trưng trên đỉnh núi, cầm trên tay chiếc lá để đổi lấy những thức quà quê mộc mạc mang đến cho du khách một trải nghiệm giàu tính nhân văn, gợi nhắc về sự hào sảng, nghĩa tình của con người vùng đất Tây Ninh.

Khi màn đêm buông xuống, núi Bà Đen lại khoác lên mình vẻ đẹp huyền ảo với lễ dâng đăng diễn ra vào các tối thứ 7 hàng tuần. Hàng nghìn ngọn hoa đăng được thắp sáng, lung linh phản chiếu trên mặt nước quanh quảng trường tạo nên một biển ánh sáng linh thiêng, huyền ảo.

Lễ dâng đăng diễn ra vào các tối thứ 7 hàng tuần trở thành "đặc sản" tâm linh núi chân du khách

Nghi thức truyền đăng, thả đèn hoa đăng cùng những lời nguyện ước bình an đã trở thành “đặc sản” tinh thần khiến hàng vạn du khách sẵn sàng nán lại đỉnh núi vào mỗi dịp cuối tuần.

Trên đỉnh núi Bà Đen, di sản văn hoá bản địa còn được tái hiện qua chuỗi triển lãm nghệ thuật quy mô, các hội thi, chương trình biểu diễn nghệ thuật đậm chất truyền thống… tạo nên không gian văn hóa đặc sắc “níu chân” du khách. Mỗi hoạt động mang đậm sắc màu văn hóa dân gian đã đưa khu du lịch thành không gian gìn giữ, nuôi dưỡng và tạo nên sức sống mới của các di sản văn hóa dân tộc.

Trình diễn di sản văn hóa truyền thống địa phương phục vụ du khách

Đặc biệt trong dịp Ngày Văn hoá Việt Nam 24.11 năm nay, tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen sẽ diễn ra Tuần văn hóa di sản núi Bà với các hoạt động như triển lãm điêu khắc gỗ tại Chùa Bà, triển lãm tranh và men gốm, chợ lá tái hiện không gian chợ quê ba miền, các không gian tương tác nghề thủ công và giao lưu văn hóa bản địa… hứa hẹn mang đến cho du khách một bức tranh toàn cảnh đầy màu sắc về hồn cốt văn hóa Việt.

Tuần văn hóa di sản núi Bà diễn ra vào dịp Ngày Văn hoá Việt Nam 24.11 năm nay hứa hẹn mang đến những trải nghiệm khó quên cho du khách

03

“Cú hích” đưa du lịch Tây Ninh bứt phá

Với hệ thống di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh hùng vĩ… cùng sự đầu tư bài bản và tư duy làm mới sản phẩm liên tục đã đưa núi Bà Đen trở thành “Thỏi nam châm” hút khách trong nước và quốc tế, dẫn dắt và tạo “cú hích” đưa du lịch Tây Ninh bứt phá trong giai đoạn tới.

Sức hút của Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen trở thành “cú hích” đưa du lịch Tây Ninh bứt phá

Bà Đào Thị Việt, Giám đốc Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain cho biết, từ đầu năm đến nay, lượng du khách trong và ngoài nước đến núi Bà Đen đã cán mốc 5 triệu lượt khách. Trên các nền tảng phân phối và đặt vé trực tuyến, nhu cầu đặt vé tham quan núi Bà Đen liên tục ghi nhận mức tăng cao, điều này khẳng định thêm sức hút của điểm đến hàng đầu khu vực Nam bộ.

“Để gia tăng sức hấp dẫn cho điểm đến, chúng tôi liên tục đầu tư, nâng tầm không gian trải nghiệm và sáng tạo trong tổ chức các hoạt động văn hoá nhằm gia tăng trải nghiệm cho du khách và kéo du khách quay trở lại nhiều lần. Đồng thời, tạo sân chơi cho các nghệ sĩ, nghệ nhân và những người đam mê sáng tạo văn hoá, nghệ thuật”, bà Việt cho biết thêm.

Hệ thống cáp treo hiện đại không chỉ giúp du khách rút ngắn hành trình chinh phục đỉnh núi mà còn mở ra không gian thưởng ngoạn toàn cảnh vùng đồng bằng Tây Ninh bao la, trù phú

Với danh xưng “Đệ nhất thiên sơn”, núi Bà Đen - ngọn núi cao nhất vùng đất Nam bộ đang vươn mình mạnh mẽ, trở thành điểm đến mang tính biểu tượng, bản sắc riêng cho du lịch Tây Ninh.