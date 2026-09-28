Khu du lịch quốc gia Mộc Châu và Tà Xùa được vinh danh tại Lễ trao giải thưởng Du lịch Thế giới khu vực châu Á năm 2026

Tà Xùa (Sơn La) được vinh danh ở hạng mục Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á 2026.

Theo đó, Tà Xùa (Sơn La) được ghi nhận ở hạng mục Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á 2026 và Khu du lịch quốc gia Mộc Châu được vinh danh “Điểm đến thiên nhiên hàng đầu khu vực châu Á 2026”.

Thiên đường mây Tà Xùa. Ảnh PV

Đây là lần đầu tiên Tà Xùa góp mặt tại hạng mục này. Trước đó, tháng 7/2026, World Travel Awards đã công bố danh sách đề cử khu vực châu Á, trong đó Tà Xùa cùng Ninh Bình là 2 đại diện của Việt Nam tranh tài với Koh Kood (Thái Lan), Melaka (Malaysia), Morioka (Nhật Bản), đảo Sumba (Indonesia) và Taipei (Đài Loan, Trung Quốc).

Nghề nhuộm chàm - nét văn hoá của người Mông Tà Xùa trở thành sản phẩm du lịch trải nghiệm độc đáo.

Còn đối với Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, đây là năm thứ 5 liên tiếp (từ năm 2022-2026), điểm đến được vinh danh ở hạng mục danh giá này. Đây là một mình chứng cho sức hút mạnh mẽ và giá trị nổi bật của vùng đất cao nguyên xanh.

Điệu múa chuông của đồng bào Dao Tiền là nét văn hoá đặc sắc thu hút du khách khi đến với Mộc Châu

Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của tỉnh Sơn La nói chung cũng như xã Tà Xùa và Khu du lịch quốc gia Mộc Châu nói riêng trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị tài nguyên du lịch, gìn giữ bản sắc và thu hút đầu tư. Đồng thời, đây cũng là cơ hội quan trọng để quảng bá hình ảnh Sơn La, góp phần nâng cao vị thế du lịch, tạo động lực tăng trưởng bền vững, mang lại sinh kế lâu dài cho người dân.

Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu luôn là điểm đến được lựa chọn để tổ chức các sự kiện văn hoá quy mô.

Giải thưởng World Travel Awards là sự kiện thường niên uy tín hàng đầu thế giới, được ví như “Giải Oscar của ngành Du lịch”, nhằm vinh danh những điểm đến và nhà cung cấp dịch vụ có đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực du lịch - nghỉ dưỡng toàn cầu.