Khu du lịch Đại Nam đầu tư nhiều hạng mục mới, nâng trải nghiệm du khách

Khu vực trạm dừng chân tại Khu du lịch Đại Nam đang được đầu tư chỉnh trang, nâng cấp, tạo diện mạo khang trang, phục vụ nhu cầu tham quan, nghỉ ngơi của du khách

Thêm không gian nghỉ chân

Ngay khu vực vừa qua cổng chính Khu du lịch Đại Nam, công trình trạm dừng chân rộng khoảng 2.200m² đang được thi công khẩn trương. Đây là hạng mục được kỳ vọng tạo chuyển biến trong khâu đón tiếp, phục vụ du khách ngay từ những bước chân đầu tiên.

Trước đây, khu vực này chủ yếu là mái che phục vụ khách mua vé. Vào những ngày cuối tuần, lễ, tết, lượng người tập trung đông, việc xếp hàng chờ đợi đôi lúc khá bất tiện. Du khách thường phải đứng lâu, chịu ảnh hưởng của nắng nóng hoặc những cơn mưa bất chợt.

Với công trình mới, không gian được thiết kế rộng rãi, có mái che, phòng vé và các hàng ghế chờ để du khách nghỉ ngơi trong lúc làm thủ tục. Hệ thống tiện ích còn có nhà vệ sinh, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách trước khi bắt đầu hành trình tham quan. Khu vực này cũng phục vụ nhu cầu mua vé xe lửa để di chuyển vào các điểm vui chơi bên trong.

Ghi nhận tại công trường, công nhân đang tập trung thi công, lắp đặt và hoàn thiện các hạng mục với tiến độ khẩn trương. Không gian mới được kỳ vọng thay thế tình trạng khách phải đứng chờ dưới mái che như trước, giúp việc mua vé và nghỉ chân trở nên thuận tiện hơn. Đặc biệt, vào những ngày cao điểm, du khách sẽ có nơi ngồi chờ, tránh nắng mưa, giảm bớt sự mệt mỏi trước khi bước vào hành trình vui chơi.

Bổ sung trò chơi mới

Song song với việc cải thiện hạ tầng đón tiếp, Khu du lịch Đại Nam còn đầu tư thêm các sản phẩm vui chơi giải trí, tạo điểm nhấn mới tại khu vực Phố đi bộ. Qua ghi nhận thực tế, hai trò chơi mang chủ đề Đảo Đầu Lâu và Tagada đang được công nhân khẩn trương thi công, hoàn thiện. Theo dự kiến, các trò chơi này sẽ được đưa vào hoạt động dịp Tết Dương lịch 2027 sắp tới.

Phối cảnh khu trò chơi Tagada tại Khu du lịch Đại Nam, với thiết kế hiện đại, hứa hẹn bổ sung trải nghiệm giải trí mới

Trong đó, khu vực Đảo Đầu Lâu gây chú ý với mô hình nhân vật khổng lồ có tạo hình dữ dội, hai tay chống xuống mặt đất, phía sau là không gian mô phỏng núi đá. Hình ảnh gợi liên tưởng đến thế giới phiêu lưu kỳ bí, tạo cảm giác như du khách đang bước vào một hòn đảo hoang sơ với những sinh vật khổng lồ. Công trình được tạo dựng với quy mô lớn, kết hợp mô hình và cảnh quan, hứa hẹn trở thành điểm nhấn thu hút du khách tham quan, khám phá và chụp ảnh.

Cùng với đó, Tagada là loại hình trò chơi vận động tập thể với sàn chơi hình tròn chuyển động, tạo những nhịp xoay, rung lắc và thay đổi độ nghiêng liên tục. Người tham gia ngồi quanh sàn chơi, trải nghiệm những chuyển động bất ngờ, đồng thời thử thách khả năng giữ thăng bằng. Những tình huống vui nhộn trong quá trình trò chơi vận hành thường tạo nên không khí sôi động, mang lại tiếng cười và sự hào hứng cho người chơi.

Hai trò chơi mang đến những sắc thái trải nghiệm khác nhau: Đảo Đầu Lâu thiên về không gian khám phá theo chủ đề, còn Tagada tạo sự sôi động thông qua hoạt động vận động tập thể. Việc bổ sung các sản phẩm này được kỳ vọng làm phong phú lựa chọn vui chơi, nhất là đối với giới trẻ và các gia đình có trẻ em. Hiện các hạng mục đang được tập trung hoàn thiện, hướng đến phục vụ du khách trong dịp đầu năm mới 2027.

Nâng chất lượng phục vụ

Không chỉ đầu tư những công trình mới, Đại Nam còn chú trọng hoàn thiện các tiện ích tại những điểm tham quan thu hút đông khách. Trong đó, khu vực nhà chờ và bán vé phục vụ khách đến Biển nhân tạo, Vườn thú Đại Nam đã được hoàn thành, mang đến không gian đón tiếp rộng rãi và tiện nghi hơn.

Điểm dễ nhận thấy là khu vực chờ được bố trí nhiều hàng ghế ngồi ngay ngắn, tạo điều kiện để du khách nghỉ chân trong lúc chờ mua vé hoặc vào tham quan. Hệ thống quầy bán vé được thiết kế hiện đại, bố trí thuận tiện cho việc đón tiếp và phục vụ khách. Không gian có mái che rộng, hạn chế tác động của nắng mưa, giúp các gia đình, nhóm bạn và khách đi theo đoàn cảm thấy thoải mái hơn.

Khu trò chơi King Kong đang được xây dựng mới tại Khu du lịch Đại Nam, thu hút sự chú ý của du khách

Đáng chú ý, đối diện khu vực quầy vé là nhà hàng phục vụ ăn uống cho du khách. Cách bố trí này tạo thêm sự thuận tiện khi khách có nhu cầu dùng bữa, nghỉ ngơi trước hoặc sau hành trình vui chơi. Những bảng thông tin giới thiệu về Khu du lịch Đại Nam cũng được bố trí tại khu vực nhà chờ, giúp du khách có thêm thông tin về điểm đến và các hoạt động tham quan, giải trí.

Từ trạm dừng chân mới rộng 2.200m² ngay cổng chính, hai trò chơi đang được hoàn thiện tại Phố đi bộ đến khu vực nhà chờ bán vé Biển nhân tạo và Vườn thú đã đưa vào sử dụng, Khu du lịch Đại Nam đang từng bước làm mới không gian phục vụ du khách. Không chỉ bổ sung sản phẩm giải trí, những thay đổi còn thể hiện sự quan tâm đến các nhu cầu thiết thực, hướng đến hành trình tham quan thuận lợi, thoải mái và nhiều trải nghiệm hơn.