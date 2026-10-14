Khu du lịch Bửu Long ưu đãi vé vào cổng cho du khách nữ nhân dịp 20-10

Du khách nữ tham quan, chụp hình lưu niệm tại KDL Bửu Long.

Chương trình ưu đãi diễn ra từ ngày 17 đến 19-10-2026. Du khách khi đến Khu du lịch Bửu Long được tham gia miễn phí hơn 40 hạng mục vui chơi - tham quan: Công viên Khủng Long, Kiếp Luân Hồi, Vịnh Tình Yêu, Vườn thú, Cầu tình yêu, Thung lũng tình yêu, Một thoáng Cao Nguyên, Ngọn đồi chong chóng, Khu Sơn nữ, Bán đảo Long Sơn, Khu tiền sử, Khu trường thành, Bí mật nỏ thần… và các trò chơi: Tàu lượn siêu tốc, Đu quay dây văng, Ngựa kéo quân, Máy bay lượn, Xe điện đụng, Xe lửa nữ hoàng, Bóng sam ba tháp lái, Bạch tuộc nhào lộn…

KDL Bửu Long có nhiều hạng mục thường xuyên được thay đổi để làm mới chính mình.

Hồ Long Ẩn, điểm nhấn tại KDL Bửu Long.

Các hạng mục trò chơi bán vé riêng tại KDL Bửu Long gồm: Thiên đường tuyết, thiên nga đạp nước, đi ca nô và massage cá. Giá vé dao động từ 40-60 ngàn đồng/vé.