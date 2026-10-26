Khu đô thị gần 19.000 tỷ Địa ốc Đại Quang Minh tại Đà Nẵng khởi công hạ tầng kỹ thuật vào tháng 4/2027

Lãnh đạo TP Đà Nẵng vừa kiểm tra tiến độ triển khai dự án Khu đô thị Chu Lai tại xã Núi Thành, theo thông tin từ Báo Đà Nẵng.

Báo cáo tại buổi làm việc cho biết nhà đầu tư đang tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai, xây dựng, hướng tới khởi công hạ tầng kỹ thuật khung Phân khu A vào tháng 4/2027.

Khu đô thị Chu Lai thuộc danh mục các dự án động lực, trọng điểm quy mô lớn của thành phố trong giai đoạn 2025 - 2030. Theo Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, việc triển khai dự án được kỳ vọng góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở, thúc đẩy quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực phía Nam Đà Nẵng.

Phối cảnh Khu đô thị Chu Lai.

Theo tìm hiểu, ngày 17/7/2026, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị Chu Lai. Theo quyết định, CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (thành viên thuộc THACO) là đơn vị trúng thầu.

Dự án trước đó được chấp thuận chủ trương đầu tư theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Theo phương án được phê duyệt, khu đô thị có diện tích khoảng 188,56 ha, quy mô dân số dự kiến 27.500 người, với tổng vốn đầu tư hơn 18.854 tỷ đồng.

Dự án được quy hoạch gồm 6 phân khu, dự kiến cung cấp hơn 7.800 căn hộ. Định hướng phát triển là hình thành khu đô thị hiện đại, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, phù hợp với quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Chu Lai đã được phê duyệt.

Thời gian xây dựng dự kiến là 7 năm 9 tháng; thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được giao đất hoặc cho thuê đất.

Theo kế hoạch, việc triển khai sẽ được chia thành các giai đoạn, tương ứng với các phân khu 1A, 1B, 2A, 2B, 3A và 3B, phù hợp với tiến độ đầu tư và khả năng huy động nguồn lực.

Bên cạnh Khu đô thị Chu Lai, khu vực xã Núi Thành còn có thêm quy hoạch đô thị quy mô lớn đang được hoàn thiện cơ sở pháp lý.

Đầu tháng 10/2026, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai cho biết, đơn vị đã ban hành Quyết định số 210/QĐ-KTM phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Tây Bắc sân bay Chu Lai. Khu vực lập quy hoạch có diện tích khoảng 538,57 ha, quy mô dân số dự báo khoảng 35.000 người.

Quy hoạch này là cơ sở để triển khai các bước tiếp theo trong đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các khu chức năng; đồng thời tạo điều kiện thu hút đầu tư vào các dự án khu dân cư, khu tái định cư, công trình dịch vụ và công cộng.

Theo thông tin được Đảng ủy xã Núi Thành công bố tại buổi tổng kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 6.400 tỷ đồng, tương đương 50,9% dự toán năm. Đây là một trong những địa bàn có nguồn thu ngân sách lớn của TP Đà Nẵng. Kết quả này đến từ lợi thế của Khu kinh tế mở Chu Lai cùng hệ thống cảng biển, các khu công nghiệp và nhiều dự án đầu tư trọng điểm đang hoạt động trên địa bàn.

Từ ngày 1/7/2025, xã Núi Thành được thành lập dựa trên việc sáp nhập thị trấn Núi Thành và các xã Tam Quang, Tam Giang, Tam hiệp, Tam Nghĩa; sở hữu diện tích tự nhiên rộng khoảng 124 km2 với quy mô dân số đạt mốc 69.400 người. Xã Núi Thành có vị trí chiến lược quan trọng cả về kinh tế, văn hoá lẫn quốc phòng - an ninh ở phía Nam thành phố Đà Nẵng, giáp ranh tỉnh Quảng Ngãi, là vùng trọng điểm Khu kinh tế mở Chu Lai, có nhiều khu công nghiệp lớn, cảng biển, sân bay Chu Lai, đường sắt Bắc - Nam, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, quốc lộ 1A chạy qua... thuận tiện cho phát triển kinh tế CN, thương mại - dịch vụ, hệ thống logistics.