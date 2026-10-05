Khu đô thị Eurowindow Grand City tại Đồng Hới được điều chỉnh tiến độ đến tháng 7/2030

Một góc phường Đồng Hới. (Ảnh tư liệu: Hải Quân).

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo tỉnh vừakiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Khu đô thị Eurowindow Grand City tại phường Đồng Hới.

Eurowindow Grand City có quy mô 1,5 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 440 tỷ đồng, gồm 78 căn nhà ở liền kề, 1 tòa chung cư và 1 tòa cao tầng kết hợp kinh doanh.

Dự án do Liên danh CTCP Eurowindow Quảng Bình Five Star - Công ty TNHH Thăng Long làm chủ đầu tư, tiến độ sau điều chỉnh được kéo dài đến tháng 7/2030.

Đến nay, nhà đầu tư đã thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định; quy hoạch chi tiết Dự án đã được phê duyệt, các thỏa thuận đấu nối về giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cấp điện, cấp nước đã được thực hiện và Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt...

Về công tác bồi thường GPMB, hiện còn 3 hộ gia đình chưa thống nhất với phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt. Quá trình GPMB còn gặp khó khăn do việc xác minh nguồn gốc đất phức tạp, hồ sơ địa chính lưu trữ qua các thời kỳ chưa đầy đủ, có sự sai lệc giữa các nguồn tài liệu.

Sau khi kiểm tra thực địa, lãnh đạo tỉnh yêu cầu phường Đồng Hới hoàn thành bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư trước ngày 30/10/2026. Phía nhà đầu tư cũng cần chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, khẩn trương triển khai dự án sau 3 tháng kể từ khi có mặt bằng.

Trước đó vào đầu năm 2021, UBND tỉnh Quảng Bình (cũ) đãphê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Khu đô thị Eurowindow Grand City tại phường Đồng Phú, TP Đồng Hới đối với liên danhEurowindow Quảng Bình Five Star - Thăng Long theo hình thức chỉ định thầu. Tiến độ thực hiện 48 tháng.

Eurowindow Quảng Bình Five Star và Thăng Long đều là những doanh nghiệp có mối liên hệ với Eurowindow Holding.

Trên thị trường bất động sản, Thăng Long được biết đến là chủ đầu tư Khu nhà ở cao tầng tại khu đất 5.B3 tại xã Đông Anh, Hà Nội (Eurowindow River Park) vàloạt dự án ở Lào Cai, Hà Nội, Nghệ An, Tây Ninh...