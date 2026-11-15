Khu đô thị AIC hơn 13.000 tỷ đồng ở Mê Linh lần lượt đón chuyển biến pháp lý, lấy tên mới là Diamond Flora

Ngày 8/10 vừa qua, UBND TP Hà Nội đã chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Khu đô thị AIC tại xã Mê Linh. Đến ngày 6/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án này.

Mới nhất vào ngày 10/11, Hà Nội đã điều chỉnh một số nội dung tại quyết định ngày 23/7/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) về việc giao đất (đợt 1) thực hiện dự án Khu đô thị AIC.

Theo đó, Hà Nội điều chỉnh tên dự án thành Khu đô thị AIC, lấy tên thương mại là Khu đô thị Diamond Flora. Điều chỉnh tên pháp nhân giao đất từ CTCP Bất động sản AIC thành CTCP Đầu tư Bất động sản Hoa Thủ Đô.

Diện tích giao đất được điều chỉnh thành 895.557 m2. Trong đó có hơn 38,8 ha đất ở tại đô thị giao đất có thu tiền sử dụng đất. Cho thuê đất thu tiền hàng năm đối với hơn 6,5 ha đất thương mại dịch vụ công cộng, trường học mục đích kinh doanh.

Giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với 35,64 ha đất cây xanh, giao thông. Giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với 8,56 ha đất đã hoàn thành GPMB theo xác nhận của UBND xã Mê Linh xác nhận ngày 30/6/2026.

Giao đất không thu tiền sử dụng đất 2,76 ha đất thương mại dịch vụ công cộng, trường học. Giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với 5,8 ha đất nhà ở xã hội thực hiện theo dự án riêng.

Dự án vướng mắc gần hai thập kỷ

Một góc Mê Linh, Hà Nội. (Ảnh minh họa: Hạ Vũ).

Được biết vào năm 2008, UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) đã có quyết định cho phép đầu tư, đồng thời giao đất Khu đô thị AIC. Sau khi sáp nhập vào Hà Nội, dự án được điều chỉnh quy hoạch 1/500 vào 2011.

Suốt nhiều năm sau đó, dự án chậm triển khai do chồng lấn diện tích với Khu nhà ở Hoàng Vân, đồng thời trải qua một số lần thanh tra vào các năm 2019 và 2021.

Tháng 4/2022, Hà Nội đã chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Khu đô thị AIC - một bước ngoặt pháp lý quan trọng. Đến tháng 4/2026, dự án đã được UBND xã Mê Linh duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500 đối với một số ô đất.

Theo ĐTM lấy ý kiến tham vấn hồi tháng 6, khu đô thị AIC có tổng diện tích hơn 93,9 ha, quy mô dân số 26.000 người. Dự án nằm trên tuyến đường trục chính 100 m khu đô thị mới Mê Linh; tiếp giáp các khu đô thị Cienco5, khu nhà ở Hoàng Vân và khu đô thị Sông Hồng.

Hiện trạng dự án chủ yếu là đất nông nghiệp (hơn 79 ha) và hơn 0,9 ha đất ở của cụm dân cư Chợ Hoa Mê Linh với 54 hộ dân. Giao thông đối ngoại qua tuyến quốc lộ 23 chạy chéo qua khu đất.

Trong cơ cấu sử dụng đất, dự án sẽ bố trí khoảng 76,4 ha đất đơn vị ở, trong đó có 42,9 ha là công trình nhà ở.

Tại đây sẽ có 11 lô đất hỗn hợp (thương mại, khách sạn, văn phòng, chung cư) cao tối đa 32 tầng, mật độ xây dựng không quá 45%, tổng diện tích sàn hơn 1 triệu m2. Hai lô đất chung cư cao tối đa 25 tầng, mật độ xây dựng không quá 44,3%.

Bên cạnh đó còn có 69 lô biệt thự cao tối đa 3 tầng, mật độ xây dựng không quá 50%. Nhà liền kề có 6 lô cao tối đa 4 tầng, mật độ xây dựng không quá 75,7%.

Theo kế hoạch, dự án sẽ bước vào giai đoạn thực hiện trong quý II/2026 - quý III/2028. Hoàn thành xây dựng trong quý III/2028 - quý II/2029. Tổng mức đầu tư 13.181,5 tỷ đồng.

Tại báo cáo trả lời cử tri của HĐND TP Hà Nội, tính đến năm 2021, chủ đầu tư AIC đã giải phóng mặt bằng khoảng 35,74 ha (đạt 40% tổng diện tích); đã thực hiện hoàn thành thi công hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 với diện tích khoảng 30 ha.

Sáng 11/5, tại kỳ họp thứ Hai, HĐND TP Hà Nội khóa XVII đã thông qua danh mục 3.133 công trình, dự án thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng giai đoạn 2026 -2030. Trong đó, thành phố đề xuất thu hồi thêm gần 44 ha đất để thực hiện khu đô thị AIC tại xã Mê Linh.

Chủ đầu tư đổi tên, tăng vốn

Về chủ đầu tư, CTCP Bất động sản AIC được thành lập vào năm 2008 với vốn điều lệ 350 tỷ đồng, Tổng Giám đốc thời điểm đó là ông Nguyễn Hồng Sơn, người từng đồng hành cùng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn lãnh đạo CTCP Tiến Bộ Quốc Tế (AIC Group).

Trở lại với Bất động sản AIC, vào tháng 3/2019, doanh nghiệp này xuất hiện một cổ đông cá nhân nước ngoài với tỷ lệ sở hữu 34,09%. Đến tháng 11 cùng năm, Bất động sản AIC tăng vốn lên 630 tỷ đồng và không còn vốn góp nước ngoài.

Tháng 5/2021, vốn điều lệ AIC tăng mạnh lên 2.160 tỷ đồng, Tổng Giám đốc là ông Phạm Hữu Trung, trụ sở đặt tại 75 Âu Cơ, Hà Nội.

Đầu năm 2022, CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Vinahud (mã: VHD) công bố nghiên cứu đầu tư 2 dự án bất động sản ở Mê Linh, trong đó có khu đô thị AIC. Không có thông tin công bố về thay đổi cơ cấu cổ đông, song vào tháng 11/2022, AIC đã chuyển trụ sở về tòa nhà Vinahud. Ông Nguyễn Minh Tuấn (thời điểm đó là lãnh đạo Vinahud) đã trở thành Tổng Giám đốc của AIC.

Ngày 20/7 vừa qua, AIC đã đổi tên thành Bất động sản Hoa Thủ Đô, đồng thời tăng vốn từ 2.160 tỷ đồng lên 4.060 tỷ đồng. Chủ tịch HĐQT của doanh nghiệp là ông Trương Quang Minh - người đang đồng thời là Chủ tịch HĐQT nắm giữ 9,4 triệu cổ phần, tương ứng 24,74% vốn điều lệ của Vinahud.

Ông Minh cũng là cổ đông nắm giữ 70% tỷ lệ sở hữu tại CTCP Tập đoàn R&H, kiêm lãnh đạo của CTCP Mê Linh Homes, CTCP Đầu tư và Phát triển Sơn Long, CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải, CTCP VNI Invest. Tất cả những doanh nghiệp này đều có mối liên hệ với Vinahud.