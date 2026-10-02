Khu đô thị 230.000 dân của Vinhomes tại Cam Ranh tăng vốn đầu tư thêm 108.000 tỷ

CTCP Vinhomes (mã: VHM) vừa công bố thông tin bất thường gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc điều chỉnh quy mô vốn đầu tư dự án Khu đô thị ven Vịnh Cam Ranh tại Khánh Hòa.

Theo đó, HĐQT Vinhomes đã phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án lên khoảng 194.000 tỷ đồng.

Vinhomes cho biết việc điều chỉnh nhằm ghi nhận giá trị đầu tư phù hợp với tình hình thị trường và thực tế triển khai dự án. Tổng mức đầu tư mới bao gồm chi phí xây dựng sau thuế giá trị gia tăng và các nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Trước đó, năm 2023, dự án Khu đô thị ven Vịnh Cam Ranh được phê duyệt cho liên danh gồm Vinhomes, CTCP Đầu tư Cam Ranh và CTCP Giải pháp năng lượng VinES làm chủ đầu tư.

Tại thời điểm được phê duyệt, dự án có quy mô hơn 1.250 ha, dân số dự kiến khoảng 230.000 người. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án là khoảng gần 85.300 tỷ đồng, trong khi chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư hơn 997 tỷ đồng.

Như vậy, so với mức sơ bộ tổng chi phí thực hiện được công bố trước đó, quy mô vốn mới khoảng 194.000 tỷ đồng cao hơn hơn 108.700 tỷ đồng, tương đương khoảng 2,3 lần.

Theo quy hoạch, Khu đô thị ven Vịnh Cam Ranh được phát triển với hàng chục nghìn sản phẩm nhà ở, gồm khoảng 8.474 căn nhà ở liền kề, 10.732 căn biệt thự và 19.816 căn nhà ở xã hội.

Trong đó, Khu 1 có diện tích khoảng 613 ha. Khu 2 có diện tích hơn 325 ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 57.050 người. Khu 3 có diện tích gần 315 ha, quy mô dân số khoảng 54.650 người.

Khu đô thị ven Vịnh Cam Ranh được khởi công xây dựng vào tháng 12/2025. Sau điều chỉnh, tổng mức đầu tư khoảng 194.000 tỷ đồng đưa dự án này vào nhóm những dự án có quy mô vốn lớn nhất của Vinhomes tại phía Nam.

Theo thông tin được công bố, quy mô vốn của dự án hiện chỉ đứng sau dự án khu đô thị mới Cam Lâm tại Nha Trang, vốn đầu tư 285.267 tỷ đồng; Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (Green Paradise, tại TP HCM), với tổng vốn đầu tư hơn 217.000 tỷ đồng.

Việc nâng tổng mức đầu tư dự án này diễn ra trong bối cảnh Vinhomes đang ghi nhận kết quả kinh doanh tăng mạnh. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Vinhomes đạt 116.565 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất. Lợi nhuận sau thuế đạt 52.092 tỷ đồng, tăng gần 380% so với cùng kỳ và tương đương khoảng 87% kế hoạch lợi nhuận cả năm.