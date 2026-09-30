Khu di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn:Lượng khách tăng đến đâu để không gây áp lực lên di tích?

Nhân ngày Du lịch thế giới 27.9, Ban Quản lý di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn tổ chức tọa đàm “Mỹ Sơn Xanh: Hành trình trải nghiệm Di sản và Thiên nhiên”, nhằm cung cấp luận cứ cho mô hình kinh tế di sản, cơ chế chính sách và sản phẩm du lịch phù hợp.

Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn

Từ tháp cổ đến hệ sinh thái sống

Theo các kết quả khảo sát, khu bảo vệ cảnh quan di tích Mỹ Sơn có tổng diện tích hơn 1.160ha, độ che phủ rừng hiện đạt 94,6%. Hệ sinh thái nơi đây ghi nhận 238 loài thực vật có mạch và 607 loài động vật, trong đó nhiều loài quý hiếm, nguy cấp. Những dữ liệu này cho thấy giá trị Mỹ Sơn không chỉ nằm trong quần thể kiến trúc Champa mà còn ở hệ sinh thái rừng nhiệt đới có mức độ đa dạng sinh học đáng kể.

Ở quần thể đền tháp Mỹ Sơn, kiến trúc, địa hình, rừng và nguồn nước không hiện diện cạnh nhau một cách ngẫu nhiên. Hệ sinh thái rừng, suối vận hành trong quan hệ tương hỗ; rừng góp phần bảo vệ nền móng, cảnh quan và môi trường tồn tại của những đền tháp gạch cổ.

Từ góc độ bảo tồn, rừng vì thế không chỉ là “vùng đệm” hay phông nền xanh, mà là một cấu phần hữu cơ của tính toàn vẹn di sản. Đây cũng là khu vực cần được làm rõ khi nói đến “Mỹ Sơn Xanh”. “Xanh” không đơn giản là trồng thêm cây, mở thêm tuyến trekking hay gắn nhãn du lịch sinh thái, mà là nhận diện lại cấu trúc vốn có: Đền tháp tồn tại trong rừng; rừng góp phần bảo vệ đền tháp; tín ngưỡng và tính thiêng của thánh địa cũng từng góp phần gìn giữ cảnh quan tự nhiên.

Bởi vậy, vấn đề không phải làm thêm tour hay kéo thêm khách, mà là kết nối những lớp giá trị đã tồn tại trong cùng một chỉnh thể, từ đó tìm cách phát triển phù hợp với bản chất của một di sản văn hóa thế giới nằm trong hệ sinh thái rừng đã góp phần làm nên không gian thiêng suốt nhiều thế kỷ.

Phát triển nhưng không vượt ngưỡng bảo tồn

Năm 2023, di sản Mỹ Sơn đón 380.000 lượt khách, doanh thu 60,3 tỉ đồng; năm 2025 đạt 438.121 lượt khách, doanh thu hơn 63,7 tỉ đồng, khách quốc tế chiếm gần 91%. Sự tăng trưởng ấy đặt ra câu hỏi: Phát triển đến đâu để lượng khách tăng không đồng nghĩa với áp lực tăng lên di tích và hệ sinh thái?

Lợi thế của Mỹ Sơn nằm ở sự hội tụ giữa di sản văn hóa thế giới, hệ sinh thái rừng nhiệt đới và địa hình thung lũng khép kín gắn với vũ trụ luận Champa. Trục Mỹ Sơn - Trà Kiệu - Hội An cũng được đề xuất như hành trình nối kinh đô chính trị Champa, trung tâm tôn giáo với cảng thị giao thương. Nhưng chính giá trị sinh thái và khảo cổ lớn cũng đặt ra giới hạn chặt cho quá trình mở sản phẩm. Nền móng gạch cổ nhạy cảm với tác động cơ học, độ ẩm và hoạt động của con người; hệ sinh thái rừng có những sinh cảnh cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Mưa lớn, nắng nóng, nguy cơ cháy rừng hay xói mòn càng khiến bài toán quản trị sức chứa trở nên cấp thiết. Vì thế, mở tuyến hay gia tăng lượng khách không thể theo logic “càng nhiều càng tốt”.

Một cách tiếp cận được đặt ra là quản lý theo giới hạn thay đổi có thể chấp nhận được: Xác định mức tác động mà sinh cảnh và di tích có thể chịu đựng, từ đó thiết kế sức chứa, tuyến tiếp cận và cường độ khai thác. Sức chứa của Mỹ Sơn không nên được tính từ mục tiêu tối đa hóa lượng khách, mà từ khả năng chịu tải và phục hồi của tài nguyên. Nếu một tuyến trải nghiệm làm tổn thương cây quý hiếm, phá vỡ sinh cảnh hay tạo thêm áp lực lên vùng lõi di tích, sản phẩm đó sẽ làm suy giảm chính nguồn tài nguyên mà nó dựa vào để tồn tại. “Mỹ Sơn Xanh” chỉ có ý nghĩa khi chữ “xanh” trở thành nguyên tắc quản trị, không phải lớp nhận diện thương hiệu.

Từ góc độ kinh tế di sản, TS Hoàng Văn Long, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội TP Đà Nẵng đề xuất chuyển từ mô hình tham quan sang mô hình kinh tế di sản xanh, trong đó bảo tồn, trải nghiệm, sinh kế cộng đồng và nguồn thu hình thành chuỗi giá trị có khả năng tái tạo; đồng thời quản trị tích hợp di sản, sinh thái, tái đầu tư cho bảo tồn và kiểm soát sức chứa.

Khai trương loạt sản phẩm du lịch trải nghiệm mới

Để di sản thực sự “sống”

Ông Nguyễn Công Khiết, Giám đốc BQL Mỹ Sơn cho biết, đơn vị xác lập năm trụ cột cho định hướng “Mỹ Sơn Xanh”. Trụ cột đầu tiên là bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái rừng với kế hoạch trồng lại 35,43ha rừng sau khai thác, trồng phân tán 8.000 cây bản địa và nâng độ che phủ lên trên 96% vào năm 2030.

Trụ cột thứ hai là phát triển sản phẩm sinh thái đặc thù như trekking Khe Thẻ - Nà Thắng, Vườn thực vật Mỹ Sơn, vườn ươm bảo tồn nguồn gen, dược liệu dưới tán rừng, chòi vọng cảnh, trạm cứu hộ động vật hoang dã và Trung tâm Diễn giải Thiên nhiên. Trụ cột còn lại tập trung vào xây dựng Trung tâm Diễn giải Thiên nhiên và Đa dạng sinh học; hình thành mạng lưới liên kết Mỹ Sơn với Hội An, Đà Nẵng, Trà Kiệu và các điểm bảo tồn lân cận; hoàn thiện cơ chế quản lý tích hợp di sản - sinh thái và đa dạng hóa nguồn lực đầu tư.

Từ đó, hai sản phẩm chủ lực được đề xuất gồm tour “Dấu chân Champa dưới tán rừng”, thời lượng 4-5 giờ, tối đa 30 khách/nhóm và tour “Chinh phục rừng thiêng Mỹ Sơn”, thời lượng 5-6 giờ, tối đa 15 khách/nhóm. Cả hai đặt trong nguyên tắc giảm thiểu tác động, gắn trải nghiệm thiên nhiên với câu chuyện văn hóa Chăm và tính thiêng của cảnh quan Mỹ Sơn. Đi cùng là ba nhóm sản phẩm phụ trợ: Vườn thực vật - dược liệu, trình diễn nghề truyền thống và không gian văn hóa dân gian Chăm.

Các sản phẩm không được thiết kế như hoạt động giải trí rời rạc. Tuyến tuần tra rừng có thể thành cung trekking ít can thiệp; thác nước thành “lớp học ngoài trời”; gạch, gốm, dệt, điêu khắc Chăm thành các trạm thực hành. Hành trình có thể kết nối theo ba tầng Núi - Rừng - Nước, đưa trải nghiệm thiên nhiên trở lại trong thế giới quan kiến tạo không gian thiêng Mỹ Sơn. Nhưng một hệ sinh thái sống của Mỹ Sơn không thể chỉ gồm tháp và rừng. Thành tố thứ ba là con người. Cộng đồng đương đại cần tham gia như những đối tác đồng kiến tạo nội dung, từ nghệ nhân gốm, dệt, điêu khắc đến những người am hiểu nghi lễ, tri thức và thực hành truyền thống, tránh tình trạng câu chuyện văn hóa Chăm được kể hoàn toàn từ bên ngoài.

Một số đề xuất tại tọa đàm cho rằng Mỹ Sơn cần được tiếp cận như một “di sản sống”: Tăng chiều sâu diễn giải, tạo không gian cho hành hương Chăm, nhà Chăm truyền thống và đưa cộng đồng Chăm vào vị trí chủ thể kiến tạo nội dung. Tuy nhiên, “di sản sống” không đồng nghĩa với lấp đầy không gian bằng hoạt động, âm thanh và dịch vụ. Với một thánh địa, khoảng lặng, tính thiêng, nghi lễ và quyền tiếp tục thực hành văn hóa của cộng đồng cũng là những thành tố tạo nên sức sống của di sản.

Vì thế, hướng đi của Mỹ Sơn cuối cùng phải giải đồng thời ba bài toán: Để du khách hiểu sâu hơn mà không gây thêm sức ép lên di tích; để thiên nhiên tạo thêm giá trị kinh tế mà không bị tiêu hao; và để cộng đồng tham gia, hưởng lợi nhưng không bị biến thành một phần trình diễn đơn thuần.

Nếu ba yêu cầu ấy được đặt trong cùng một hệ quản trị, “Mỹ Sơn Xanh” mới có thể kéo hành trình của du khách từ vài giờ thành một trải nghiệm sâu hơn, đồng thời giữ được nền tảng văn hóa - sinh thái đã làm nên giá trị Mỹ Sơn.