Khu đất với hệ lò vôi hàng trăm tuổi ở Huế sẽ được khai thác ra sao?

Theo tư liệu, năm 1896, hãng xây dựng tư nhân Bogaert xây dựng xí nghiệp vôi nước Long Thọ tại chân đồi Long Thọ, bên bờ sông Hương (thuộc địa bàn phường Thủy Xuân, TP Huế).

Nhà máy có công suất ban đầu 10.000 tấn vôi/năm với 5 lò nung theo công nghệ lò đứng. Năm 2021, việc di dời nhà máy xi măng Long Thọ đến Cụm công nghiệp Thủy Phương (thuộc địa bàn phường Thanh Thủy hiện nay) hoàn thành.

Khu đất trước đây là khu vực văn phòng làm việc, nhà máy xi măng Long Thọ. Ảnh: HD.

Kể từ đây, khu đất rộng lớn này không còn hoạt động sản xuất, nhiều hạng mục của nhà máy được tháo dỡ, di dời, để lại một số công trình cũ gắn với lịch sử hình thành và phát triển của khu vực.

Ghi nhận của PV, hiện nay nằm nổi bật trong khuôn viên khu đất này là hệ thống 5 lò vôi gắn với tháp chuyển vật liệu. Phần kết cấu bê tông của các lò hiện vẫn tương đối chắc chắn, tuy nhiên nhiều hạng mục khác đã xuống cấp theo thời gian.

Các khung thép, xà gồ và phần mái ngói xuất hiện tình trạng hoen gỉ, hư hỏng, nhiều vị trí có dấu hiệu xập xệ. Cỏ dại, dây leo và cây xanh mọc xen giữa các cấu kiện công trình. Những bức tường loang lổ, phủ rêu cùng hệ thống sắt thép cũ kỹ cho thấy rõ dấu vết thời gian.

Tại khu đất hiện nay còn 5 lò vôi hơn 100 năm tuổi. Ảnh: HD.

Ông Trương Phước Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế cho biết, đơn vị được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là UBND TP Huế) giao quản lý khu đất trước đây là khu vực văn phòng làm việc, nhà máy xi măng Long Thọ.

Các tài sản trên đất do Công ty CP Long Thọ đầu tư đã được tháo dỡ, di dời, hiện chỉ còn tháp nước cũ, 5 lò vôi cũ, tháp chuyển liệu và nhà làm việc ông chủ Viễn Đệ tại khu vực đồi Long Thọ.

Những hạng mục xuống cấp có nguy cơ đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Ảnh: HD.

Theo ông Trương Phước Tuấn, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trước đây yêu cầu UBND TP Huế (cũ) đánh giá toàn bộ hiện trạng công trình nhà máy xi măng, đề xuất nội dung bảo vệ, gìn giữ và chủ trương cải tạo, phát huy giá trị các công trình.

UBND TP Huế (cũ) sau đó giao Phòng Quản lý đô thị thuê đơn vị tư vấn chuyên ngành đánh giá hiện trạng, chất lượng công trình. Tuy nhiên, đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất chưa có thêm thông tin về kết quả đánh giá cũng như phương án bảo tồn.

Các hạng mục xuống cấp theo thời gian. Ảnh: HD.

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thông tin thêm, do tường rào khu đất được tháo dỡ để mở rộng đường Bùi Thị Xuân, đơn vị dựng hàng rào thép B40, trụ bê tông cốt thép cao 2,4m tại vị trí tiếp giáp mặt tiền đường để bảo vệ khu đất và các công trình còn lại.

Ngoài ra, một đoạn chưa được rào do đơn vị mới tiếp nhận lại mặt bằng từng được sử dụng làm bãi tập kết máy móc, vật tư, thiết bị phục vụ xây dựng cầu Long Thọ và các tuyến đường thuộc dự án.

Cận cảnh 5 lò vôi hơn 100 năm tuổi ở Huế. Video: HD.