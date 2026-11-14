Khu đất vàng dọc sông Hương được đấu giá hơn 500 tỷ đồng

Theo quyết định, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Doji Land là nhà đầu tư trúng đấu giá khu đất.

Khu đất vàng nhìn từ trên cao. (ảnh: Wuang Thạnh).

Khu đất nằm tại các vị trí 22A, 22B, 24, 26, 28, 30A Lê Lợi cùng một số khu đất trên đường Hoàng Hoa Thám, Trương Định và Phạm Hồng Thái. Tổng diện tích khu đất là 11.076,1m², trong đó diện tích đưa ra đấu giá là 10.688,7m². Mục đích sử dụng đất là đất thương mại, dịch vụ để đầu tư dự án khách sạn cao cấp tiêu chuẩn 5 sao trở lên.

Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày UBND thành phố ban hành quyết định cho thuê đất. Nhà nước cho thuê đất theo hình thức thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Đáng chú ý, giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất là 530 tỷ đồng, chưa bao gồm các loại thuế, phí theo quy định. Ngoài khoản tiền này, Doji Land phải thanh toán hơn 27,07 tỷ đồng tiền mua tài sản gắn liền với đất.

Các tài sản hiện hữu trên khu đất gồm nhiều công trình với tổng diện tích xây dựng khoảng 5.518,7m², tổng diện tích sàn 12.101,7m², trong đó có nhà văn phòng, nhà kho, nhà để xe, nhà bảo vệ và một số công trình phụ trợ.

Theo phương án thanh toán, trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo, nhà đầu tư phải nộp 50% số tiền trúng đấu giá, bao gồm cả tiền đặt cọc. 50% còn lại phải được thanh toán chậm nhất trong 90 ngày kể từ ngày ban hành thông báo của cơ quan thuế.

Sau khi nhà đầu tư hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính, UBND TP Huế sẽ thực hiện thủ tục cho thuê đất. Việc bàn giao khu đất và tài sản gắn liền với đất tại thực địa được thực hiện trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

Doji Land có trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới được phê duyệt và thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai dự án đúng tiến độ, quy mô và tổng mức đầu tư theo chủ trương đầu tư đã được UBND TP Huế chấp thuận điều chỉnh.

Trường hợp nhà đầu tư không nộp đủ tiền trúng đấu giá và tiền mua tài sản gắn liền với đất theo quy định, sau 90 ngày kể từ ngày công nhận kết quả trúng đấu giá, cơ quan thuế sẽ thông báo để thực hiện thủ tục hủy quyết định công nhận kết quả. Nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc theo quy định.