Khu đất vàng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang cũ sẽ trở thành công viên cây xanh

Khu đất Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang cũ nằm tại vị trí mặt tiền 4 tuyến đường.

Theo Công văn số 3348, UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp tham mưu dự thảo tờ trình của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh để trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét phương án đầu tư công viên cây xanh tại khu đất Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang cũ. Đồng thời, đơn vị phối hợp, làm việc với UBND phường Mỹ Tho để thống nhất bằng văn bản về nội dung điều chỉnh các quy hoạch có liên quan.

UBND phường Mỹ Tho được giao khẩn trương thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch có liên quan đối với khu đất này (nếu có), bảo đảm đúng quy định.

Đối với hiện trạng các công trình tại bệnh viện cũ, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng rà soát, báo cáo cụ thể tình trạng các công trình, hạng mục như: Khoa, phòng, trung tâm…. Đồng thời, đề xuất những công trình đủ niên hạn tháo dỡ trong năm 2026. Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và Sở Xây dựng xây dựng kế hoạch triển khai tháo dỡ các công trình, hạng mục đủ điều kiện.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính được yêu cầu khẩn trương tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn chuẩn bị đầu tư dự án công viên cây xanh tại khu đất Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang cũ theo quy định.

Trước đó, ngày 4-11-2025, Thường trực Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo số 45, thống nhất chủ trương chuyển chức năng sử dụng khu đất Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang cũ thành công viên cây xanh.

Khu đất có diện tích khoảng 27.493 m², nằm tại vị trí trung tâm phường Mỹ Tho, tiếp giáp các tuyến đường Hùng Vương, Rạch Gầm, Thủ Khoa Huân và Trương Định. Với vị trí đắc địa, việc chuyển đổi công năng khu đất thành công viên cây xanh được kỳ vọng góp phần bổ sung không gian xanh, tạo cảnh quan đô thị và nâng cao chất lượng không gian công cộng phục vụ người dân.