Khu đất tại Thủ Thiêm dự kiến đấu giá với giá khởi điểm hơn 10.198 tỷ đồng

Ảnh minh hoạ

Theo Thông báo số 36739/TB-SNNMT-KTĐ ngày 23/10/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, tài sản đưa ra đấu giá là quyền sử dụng đất đối với lô đất 1.K3.5.HH, trước đây là lô đất 3-12, thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, TP.HCM.

Khu đất có diện tích 10.059,7 m². Việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá được thực hiện trên cơ sở các quyết định của UBND TP.HCM liên quan đến phương án đấu giá quyền sử dụng đất, phê duyệt quyết toán giá khởi điểm và việc đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

Giá khởi điểm hơn 10.198 tỷ đồng

Theo thông báo, giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất nêu trên là 10.198.017.404.000 đồng (bằng chữ: Mười nghìn một trăm chín mươi tám tỷ, không trăm mười bảy triệu, bốn trăm lẻ bốn nghìn đồng).

Bên cạnh giá khởi điểm, tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án làm cơ sở xác định điều kiện về vốn chủ sở hữu của người tham gia đấu giá là 11.966.898.885.180 đồng. Khoản vốn này được xác định trên cơ sở tiền sử dụng đất dự kiến, tính theo giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và tổng mức đầu tư xây dựng dự kiến.

Đây là những thông số quan trọng phục vụ quá trình tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và xác định điều kiện tài chính đối với tổ chức, cá nhân tham gia theo quy định.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM đạt 100/100 điểm

Qua quá trình đánh giá hồ sơ, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM, có địa chỉ tại số 19/5 Hoàng Việt, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM, được lựa chọn làm tổ chức hành nghề đấu giá tài sản đối với khu đất.

Kết quả chấm điểm cho thấy đơn vị đạt tổng số 100/100 điểm, bằng mức điểm tối đa theo các tiêu chí đánh giá được công bố kèm thông báo.

Các nhóm tiêu chí bao gồm cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đấu giá; phương án đấu giá; năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức hành nghề đấu giá; cùng những tiêu chí khác phù hợp với đặc điểm tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

Cụ thể, Trung tâm đạt 19/19 điểm đối với nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị; 16/16 điểm đối với phương án đấu giá; 57/57 điểm đối với năng lực, kinh nghiệm và uy tín; và 8/8 điểm đối với các tiêu chí khác.

Trong đó, các nội dung được đánh giá gồm điều kiện cơ sở vật chất, hệ thống camera giám sát, khả năng tổ chức đấu giá trực tuyến, phương án tiếp nhận hồ sơ, hình thức và bước giá đấu giá, kinh nghiệm hoạt động, số lượng đấu giá viên cũng như việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Thông báo cũng nêu rõ không có tổ chức hành nghề đấu giá tài sản nào bị đánh giá, chấm điểm kém hoặc bị từ chối xem xét hồ sơ kèm theo lý do từ chối.

Hoàn thiện hồ sơ để triển khai các bước tiếp theo

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đề nghị Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM liên hệ Sở trong thời hạn 3 ngày làm việc để nhận hồ sơ, tài liệu liên quan đến tài sản bán đấu giá và ký hợp đồng dịch vụ đấu giá theo quy định.

Việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá là một bước trong quá trình triển khai đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phục vụ thực hiện dự án đầu tư.

Thông báo được ban hành trên cơ sở Luật Đấu giá tài sản năm 2016, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản năm 2024 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Theo văn bản, kết quả lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá đã được công bố, với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM là đơn vị được lựa chọn để thực hiện các công việc tiếp theo theo quy định pháp luật.