Khu đất sân vận động Chi Lăng đấu giá lần 7, giảm hơn 1.156 tỷ đồng

Theo thông báo ngày 16/10 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Đà Nẵng, tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất tại Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng, phường Hải Châu. Tài sản gồm 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với 14 thửa đất. Phiên đấu giá dự kiến được tổ chức trực tuyến vào ngày 29/10, với bước giá 90 tỷ đồng.

Mức khởi điểm lần này giảm 270 tỷ đồng so với đợt đấu giá gần nhất, từ 8.820 tỷ đồng xuống còn 8.550 tỷ đồng. So với mức hơn 9.706 tỷ đồng đưa ra hồi tháng 4/2026, giá khởi điểm đã giảm hơn 1.156 tỷ đồng.

Trước đó, sau 6 lần tổ chức, việc đấu giá khu đất chưa thành công. Một phiên phải tạm dừng, 5 phiên còn lại không có nhà đầu tư tham gia trả giá.

Sân vận động Chi Lăng nằm ở trung tâm TP Đà Nẵng. Ảnh: Bích Vân

Khu đất có diện tích hơn 55.000 m², nằm ở trung tâm Đà Nẵng, tiếp giáp 4 tuyến đường Lê Duẩn, Ngô Gia Tự, Hùng Vương và Chi Lăng.

Việc đấu giá khu đất sân vận động Chi Lăng nhằm thi hành một phần bản án hình sự liên quan đến ông Phạm Công Danh và các đồng phạm trong giai đoạn 1.

Khu phức hợp sân vận động Chi Lăng là tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ thi hành án này. Đến nay, cơ quan thi hành án đã thu đủ tiền án phí và gần 467 tỷ đồng tiền bồi hoàn. Số nợ gốc còn phải thu hồi là hơn 3.665 tỷ đồng, chưa tính lãi phát sinh.

Năm 2010, chính quyền Đà Nẵng giao sân vận động Chi Lăng cho Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh để phát triển dự án khu phức hợp thương mại, dịch vụ cao tầng. Sau đó, khu đất được tách thành 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đem thế chấp tại ngân hàng.

Dự án rơi vào bế tắc sau khi ông Phạm Công Danh bị khởi tố vào tháng 7/2014. Đến cuối tháng 5/2026, các công trình cũ tại sân vận động bắt đầu được tháo dỡ để bàn giao mặt bằng sạch, phục vụ quá trình xử lý tài sản.