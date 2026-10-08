Khu đất 4.111 tỷ đồng của Sabeco ở trung tâm TP.HCM sắp về tay Masterise?

Khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, TP.HCM, đang được sử dụng làm địa điểm kinh doanh của một nhà hàng hải sản. Nhưng đằng sau vị trí đắc địa này là lịch sử nhiều năm với những biến động pháp lý và quản lý tài sản công.

Có diện tích 6.080 m2, khu đất nằm tại vị trí hiếm có khi sở hữu tới bốn mặt tiền gồm Hai Bà Trưng, Đông Du, Thi Sách và Công trường Mê Linh. Từ đây có thể kết nối nhanh với khu vực trung tâm, bờ sông Sài Gòn, bến Bạch Đằng và các công trình đô thị đang được đầu tư.

Địa chỉ đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng (Ảnh: internet)

Trước khi trở thành một trong những khu đất công có giá trị lớn tại trung tâm TP.HCM được đưa vào phương án thanh toán cho dự án hạ tầng, nơi đây từng được Sabeco sử dụng cho mục đích sản xuất, kinh doanh.

Theo hồ sơ vụ án, Sabeco được giao khu đất để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Sau đó, khu đất được đưa vào phương án góp vốn để thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Sabeco Pearl, nhằm triển khai dự án khách sạn 6 sao, trung tâm thương mại, hội nghị, hội thảo và văn phòng cho thuê.

Tuy nhiên, dự án không được triển khai như kế hoạch. Quá trình góp vốn, chuyển giao quyền quản lý và sử dụng khu đất sau đó trở thành một phần nội dung của vụ án liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Tháng 1/2022, cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng bị TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo bản án, việc chuyển quyền quản lý, sử dụng khu đất từ doanh nghiệp Nhà nước sang doanh nghiệp tư nhân trái quy định gây thiệt hại được xác định hơn 2.700 tỷ đồng.

Sau quá trình xử lý vụ án, tháng 9/2022, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM đã giao khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng cho UBND TP.HCM quản lý, giải quyết. Đến tháng 10 cùng năm, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM tiếp nhận khu đất theo bản án của tòa.

Từ một khu đất từng được kỳ vọng xây dựng tổ hợp khách sạn và thương mại quy mô lớn, tài sản này sau đó trở thành một phần trong quỹ đất công được thành phố tính toán để phục vụ các dự án hạ tầng.

Bước ngoặt mới xuất hiện vào tháng 4/2026, khi khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng được HĐND TP.HCM đưa vào danh sách quỹ đất đối ứng dự kiến dùng để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện các dự án BT trên địa bàn.

Đến tháng 6, trong chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án cầu Cần Giờ, TP.HCM dự kiến sử dụng hai khu đất công tại trung tâm thành phố gồm 2-4-6 Hai Bà Trưng và 8-12 Lê Duẩn để thanh toán một phần hợp đồng BT.

Tổng giá trị dự kiến của hai khu đất khoảng 7.533 tỷ đồng. Trong đó, khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng được định giá khoảng 4.111 tỷ đồng, còn khu đất 8-12 Lê Duẩn có giá trị khoảng 3.422 tỷ đồng.

Phần giá trị còn lại của hợp đồng BT sẽ được thanh toán bằng ngân sách sau khi công trình hoàn thành.

Điểm đáng chú ý là nhà đầu tư dự án cầu Cần Giờ là Công ty cổ phần Masterise Hạ tầng Cần Giờ, một thành viên thuộc Masterise. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 10.816 tỷ đồng, chiều dài gần 7 km.

Theo kế hoạch, cầu Cần Giờ dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2029, thay thế phà Bình Khánh, tuyến kết nối quan trọng giữa khu vực trung tâm TP.HCM và Cần Giờ hiện nay.

Như vậy, nếu phương án thanh toán bằng quỹ đất được triển khai theo chủ trương hiện tại, khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng cùng khu đất 8-12 Lê Duẩn sẽ trở thành tài sản đối ứng trong hợp đồng BT của dự án cầu Cần Giờ.

Điều này đồng nghĩa một khu đất từng là tài sản của Sabeco, trải qua nhiều năm vướng mắc pháp lý và được Nhà nước tiếp nhận lại, có khả năng bước sang một giai đoạn sử dụng mới trong một dự án hạ tầng trọng điểm của TP.HCM.

Giá trị 4.111 tỷ đồng của khu đất cũng cho thấy sức nóng của quỹ đất trung tâm thành phố. Với diện tích hơn 6.000 m2 và vị trí bốn mặt tiền, đây là một trong những khu đất có vị trí đặc biệt tại khu vực lõi đô thị.

Tuy nhiên, việc khu đất có thực sự chuyển giao cho nhà đầu tư dự án cầu Cần Giờ hay không còn phụ thuộc vào các bước pháp lý, phương án xác định giá trị tài sản và việc thực hiện hợp đồng BT theo quy định.

Từ một khu đất gắn với câu chuyện quản lý tài sản công, 2-4-6 Hai Bà Trưng đang được đặt trong một bài toán khác: khai thác giá trị đất đai để tạo nguồn lực cho hạ tầng. Đây cũng là hướng tiếp cận đang được TP.HCM đẩy mạnh trong quá trình phát triển các công trình giao thông quy mô lớn.