Khu dân cư Xuân Cầu (xã Nghĩa Trụ) lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết

Tham dự có Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền cùng lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, một số sở, ban, ngành, xã Nghĩa Trụ và đông đảo nhân dân trong khu dân cư.

Thừa ủy quyền của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền tặng hoa chúc mừng khu dân cư.

Tại Ngày hội, thừa ủy quyền của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền tặng hoa chúc mừng Khu dân cư Xuân Cầu và trao quà cho 10 gia đình tiêu biểu. UBND tỉnh Hưng Yên tặng quà cho 30 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền tặng 11 bộ máy tính, máy in cho các thôn trong xã. UBND xã Nghĩa Trụ tặng quà cho 12 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã trao Bằng khen tặng Khu dân cư Xuân Cầu vì những thành tích xuất sắc đã đạt được trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2026. Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trụ tặng Giấy khen cho 2 gia đình văn hóa tiêu biểu; 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua.

Tại Ngày hội, các đại biểu đã cùng ôn lại lịch sử truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ý nghĩa của việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa trong cộng đồng dân cư.

Chương trình văn nghệ tại Ngày hội.

Nhấn mạnh những giá trị của lịch sử, văn hóa của dân tộc, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từ đó làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong hệ thống chính trị và toàn dân tộc.

Tại Hưng Yên, khối đại đoàn kết toàn dân là nền tảng giúp tỉnh đạt đà tăng trưởng cao. Trong 9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 11,22% (xếp thứ 7/34 cả nước); thu ngân sách vượt 52.000 tỷ đồng; thu hút 238 dự án mới; chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được hoàn thành trong 102 ngày...

Ghi nhận, biểu dương những thành tích cán bộ và nhân dân Khu dân cư Xuân Cầu đã đạt được thời gian qua, ông Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, thôn đã phát huy được truyền thống đoàn kết tốt đẹp, cùng nhau xây dựng gia đình, tổ dân phố văn hóa, đời sống kinh tế ổn định, an ninh trật tự được giữ vững. Các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, công tác chăm lo các gia đình chính sách, trẻ em và người cao tuổi được quan tâm.

Ông đề nghị Khu dân cư tiếp tục đoàn kết, đồng lòng; quan tâm giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn, thực hiện quy định về nếp sống văn minh, quy tắc ứng xử, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên tặng quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Các cấp ủy Đảng cần thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác Mặt trận, chính quyền chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc hoạt động có hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc cần tiếp tục hướng dẫn, phối hợp thực hiện tốt các cuộc vận động, huy động mọi nguồn lực để chăm lo, giúp đỡ người nghèo, xây dựng khu dân cư đoàn kết, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững.

Thôn Xuân Cầu (xã Nghĩa Trụ) được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của 4 thôn (gồm Đại Tài, Lê Cao, Phúc Thọ và Tam Kỳ), có diện tích gần 4,1 km² với hơn 1.400 hộ, hơn 5.200 nhân khẩu. Những năm qua, các cuộc vận động, phong trào thi đua như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa”; “Chung sức xây dựng xã Nghĩa Trụ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh”; khuyến học khuyến tài; an sinh xã hội; bảo vệ môi trường; chuyển đổi số; giữ gìn an ninh trật tự... được triển khai mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, tạo sự đồng thuận và gắn kết trong cộng đồng.