Khu dân cư ở Đà Nẵng ngập gần 1m: Xe máy lên cầu, ghe thuyền xuống đường
Mưa lớn kéo dài khiến một số khu dân cư ở phía nam TP Đà Nẵng bị ngập cục bộ. Tại tổ dân phố Tứ Bàn, phường Tam Kỳ, nước dâng từ 50cm đến gần 1m, người dân phải hối hả đưa xe máy lên cầu tránh ngập, sử dụng ghe thuyền để đi lại.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, từ 3h sáng ngày 28/11 đến sáng 29/11, TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đáng chú ý, khu vực phía nam thành phố ghi nhận lượng mưa phổ biến 100-200 mm, một số nơi có lượng mưa đặc biệt lớn như Trà Cót (401,6 mm), Tam Trà (431,8 mm) và Xuân Bình (410 mm).
Dự báo từ sáng 29/11 đến sáng 30/11, Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa phía đông bắc phổ biến 40-100 mm, phía tây bắc 40-80 mm, phía nam 70-150 mm, có nơi trên 300 mm.
Mưa lớn có thể đạt cường suất trên 100 mm trong 3 giờ. Từ chiều 30/11, mưa giảm dần. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng trũng thấp, đô thị; đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong dông.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/khu-dan-cu-o-da-nang-ngap-gan-1m-xe-may-len-cau-ghe-thuyen-xuong-duong-post1898481.tpo