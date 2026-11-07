Khu dân cư khối 12, phường Đông Kinh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Dự ngày hội có đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Kinh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng đông đảo cán bộ, nhân dân khu dân cư khối 12.

Người dân khối 12, phường Đông Kinh biểu diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng ngày hội

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; nghe tuyên truyền về ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và báo cáo kết quả thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026.

Các đại biểu tham dự ngày hội

Cộng đồng dân cư khối 12, phường Đông Kinh tham gia ngày hội đại đoàn kết

Khu dân cư khối 12 hiện có 540 hộ với hơn 2.130 nhân khẩu gồm nhiều dân tộc cùng sinh sống. Trong năm 2026, cán bộ và nhân dân trong khối tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.

Đến nay, toàn khối không còn hộ nghèo, có 531/540 hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", chiếm 98,33%. Công tác khuyến học, khuyến tài được quan tâm với 174 học sinh được khen thưởng, tổng số tiền hơn 12 triệu đồng.

Cùng với đó, khối duy trì hoạt động của 12 tổ liên gia bảo vệ môi trường với hơn 500 hộ dân tham gia. Từ đầu năm đến nay, khối đã tổ chức hơn 20 buổi ra quân vệ sinh môi trường, thu hút gần 1.000 lượt người tham gia.

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Kinh phát biểu tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường ghi nhận, biểu dương những kết quả cán bộ và nhân dân khối 12 đạt được trong năm 2026.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể của khối tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ, lắng nghe và kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đồng thời, quan tâm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và phát huy vai trò tự quản trong cộng đồng dân cư.

Đồng chí cũng đề nghị Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể khối tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động tại khu dân cư. Đặc biệt, từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 cần rà soát, quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm “Mọi nhà đều có Tết, mọi người đều vui Xuân”.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Đông Kinh trao tặng quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho khu dân cư khối 12

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Đông Kinh tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công tại khối 12

Nhân dịp này, đồng chí Phùng Quang Hội tặng khu dân cư khối 12 suất quà trị giá 5 triệu đồng; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân và khu dân cư cũng trao nhiều phần quà động viên các gia đình chính sách, người có công, người có uy tín, cán bộ cơ sở và các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Ban Công tác Mặt trận khối 12, phường Đông Kinh ký giao ước thi đua năm 2027

Tại ngày hội, Ban Công tác Mặt trận khối 12 đã phát động phong trào thi đua năm 2027; đại diện các tổ chức đoàn thể đã ký giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm tiếp tục xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh.