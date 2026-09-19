Khu dân cư hơn 834 tỷ đồng bỏ hoang, cỏ mọc um tùm

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin ngày 18/9, tại KDC Bửu Long, nay thuộc phường Trấn Biên, Tp.Đồng Nai, hàng loạt căn nhà phố, biệt thự đã hoàn thiện phần thô nhưng chưa có người ở, nhiều khu vực cỏ mọc um tùm, cảnh quan vắng vẻ.

KDC Bửu Long (khu 3) trước đây thuộc phường Bửu Long, Tp.Biên Hòa, nay là phường Trấn Biên, Tp.Đồng Nai, do Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích khoảng 49,63ha, tổng vốn đầu tư hơn 834 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 7.300-7.500 người.

Theo ghi nhận thực tế, tại nhiều tuyến đường trong dự án, các căn nhà phố, biệt thự đã được xây dựng nhưng cửa đóng kín, không có người sinh sống. Một số khu vực xung quanh bị cỏ dại bao phủ, tạo cảm giác khu dân cư chưa được khai thác tương xứng với quy mô đầu tư.

Theo Kết luận thanh tra số 23 ngày 31/7 của Thanh tra Tp.Đồng Nai, đến thời điểm thanh tra, chủ đầu tư đã xây thô, hoàn thiện mặt ngoài 469 căn, gồm 360 căn liên kế, 31 căn liên kế vườn, 56 biệt thự và 22 shophouse.

Tính đến tháng 6/2026, chủ đầu tư đã ký hợp đồng bán 436 căn; 370 hồ sơ được nộp làm giấy chứng nhận cho khách hàng và 298 trường hợp đã được cấp.

Tuy nhiên, dự án hiện tạm dừng, chưa thể tiếp tục triển khai do còn hạn chế liên quan việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án.

Thanh tra Tp.Đồng Nai nhận định, việc dự án chậm triển khai, kéo dài có thể làm giảm hiệu quả sử dụng đất, gây lãng phí tài nguyên đất đai. Theo hồ sơ, thời hạn hoàn thành dự án hiện được kéo dài đến tháng 3/2030.

Cận cảnh loạt căn biệt thự, nhà phố bỏ không tại phường Trấn Biên, Tp.Đồng Nai:

Mặc dù nhiều căn biệt thự, nhà phố được xây dựng cao cấp, rộng rãi và đẹp, tuy nhiên dân cư nhiều khu vực chỉ lác đác vài hộ dân đến ở. Trong đó, có khu nhà đã xây dựng xong phần thô nhưng quây tôn bên ngoài, không thấy bóng dáng hoạt động xây dựng tại đây.

Men theo đường Huỳnh Văn Nghệ vào khu vực trung tâm dự án, những dãy nhà phố, biệt thự hiện ra khang trang nhưng vắng bóng người. Nhiều căn cửa khóa kín, cỏ dại mọc um tùm, cổng nhà hoen gỉ; một số biệt thự còn được treo biển rao bán, giữa không gian khu dân cư thưa thớt.

Theo đề xuất đầu tư, dự án được quy hoạch với quy mô dân số khoảng 7.300-7.500 người, gồm 150 lô biệt thự, 174 lô nhà liên kề có sân vườn và 51 lô nhà liên kề kết hợp thương mại (shophouse). Ngoài ra, dự án còn bố trí 512 lô đất tái định cư, 505 lô nhà ở xã hội cùng hệ thống trường mẫu giáo, trường tiểu học và các công trình dịch vụ đô thị.

Tổng diện tích đất thực hiện dự án khoảng 49,63 ha; vốn đầu tư hơn 834 tỉ đồng. Nguồn gốc đất do các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức sử dụng.Đến nay, dự án vẫn còn trong tiến độ thực hiện. Nhà đầu tư đã xây dựng 469 căn nhà thô hoàn thiện mặt ngoài gồm: 360 căn liên kế, 31 căn nhà liên kế vườn, 56 căn biệt thự, 22 shophouse.

Những căn nhà phố nằm im lìm giữa KDC Bửu Long, ngay trên trục đường chính dẫn vào Khu dân cư với các dịch vụ thương mại, nhà ở cao cấp và tái định cư tại phường Trấn Biên, nhiều căn nhà phố đã hoàn thiện mặt ngoài nhưng cửa đóng then cài, gần như không có người sinh sống.

Những căn biệt thự được xây dựng rộng rãi, đồng bộ nằm san sát nhau. Tuy nhiên, không ít căn đóng cửa trong thời gian dài, phía trước và xung quanh phủ đầy cỏ dại.

Nhiều căn nhà đã hoàn thiện mặt ngoài nhưng cửa cổng đóng kín, không có dấu hiệu sinh hoạt thường xuyên.

Cửa cổng nhiều căn nhà luôn trong tình trạng đóng kín. Không có phương tiện, vật dụng sinh hoạt hay dấu hiệu thường xuyên có người ra vào.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Tín, một người dân có nhà tại KDC Bửu Long, cho biết khu vực này hiện phần lớn các hộ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Như nhà tôi, đầu năm nay mới được cấp sổ; còn một số hộ có sổ từ năm ngoái, những trường hợp còn lại cũng được cấp vào đầu năm nay. Theo ông Tín, nhiều người nhà nhưng chưa có nhu cầu ở nên để trống trong thời gian dài. “Nhà bỏ không nhiều, không có người ở thường xuyên nên cỏ mọc um tùm, khu vực nhìn khá vắng vẻ”, ông Tín nói.

Những căn biệt thự rộng rãi, được xây dựng cao cấp nhưng phần lớn vẫn trong tình trạng chưa có người ở. Cỏ dại mọc cao tại khu vực sân và vỉa hè của một số căn nhà, cho thấy thời gian dài không được chăm sóc.

Tại một số dãy nhà, cỏ dại mọc cao quá đầu gối, che lấp phần sân và lối đi. Cảnh quan khu vực vì thế trở nên nhếch nhác dù nhiều căn nhà đã được xây dựng khá hoàn chỉnh.

Một số căn nhà, biệt thự tại dự án được treo biển rao bán. Trong khi đó, nhiều căn bên cạnh vẫn cửa đóng, cỏ mọc um tùm và chưa có người đến ở.

Dù số lượng nhà đã xây dựng khá lớn, cư dân hiện hữu tại nhiều khu vực chỉ lác đác vài hộ. Những dãy nhà kéo dài nhưng khoảng cách giữa các hộ dân sinh sống khá lớn.

Một số căn nhà đã hoàn thiện phần mặt ngoài nhưng chưa được đưa vào sử dụng. Cổng khóa, khu vực phía trước không được chăm sóc khiến công trình nhanh chóng xuống cấp cảnh quan.

Không chỉ những căn nhà hoàn thiện bị bỏ không, tại dự án còn xuất hiện những căn mới xây dựng đến phần thô rồi dừng lại. Công trình được quây tôn kín, bên trong không ghi nhận hoạt động xây dựng.

Các công trình nhà ở đã xây dựng nằm xen kẽ với những khu đất chưa được hoàn thiện. Sự thiếu đồng bộ tạo nên cảnh quan loang lổ, nơi có nhà ở nhưng kế bên vẫn là bãi đất trống.

Tại một số khu đất chưa được xây dựng, người dân đem nhiều loại rác đến vứt. Túi nilon, bao bì và các loại rác sinh hoạt nằm rải rác trên nền đất.

Nhiều căn nhà dù đã hoàn thiện nhưng chưa có người sử dụng. Cửa cổng hoen gỉ, tường và sân trước bắt đầu chịu tác động của thời tiết, trong khi cỏ dại tiếp tục phát triển.

Cỏ dại và cây bụi mọc xung quanh những căn nhà chưa được đưa vào sử dụng.

Dù mặt tiền đã hoàn thiện, nhiều căn nhà vẫn chưa được đưa vào ở, phía trước vắng bóng phương tiện và hoạt động sinh hoạt.

Theo kết luận thanh tra, đến nay nhà đầu tư đã xây dựng 469 căn nhà thô hoàn thiện mặt ngoài, gồm 360 căn liền kế, 31 căn nhà liên kế vườn, 56 căn biệt thự và 22 shophouse.

Khu dân cư có tổng diện tích khoảng 49,63ha, vốn đầu tư hơn 834 tỷ đồng, quy mô dân số dự kiến khoảng 7.300-7.500 người. Thực tế ghi nhận cho thấy nhiều khu vực vẫn thưa thớt cư dân, xen kẽ nhà bỏ không, công trình dở dang và đất trống.