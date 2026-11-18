Khu dân cư đoàn kết, văn hóa - Nền tảng đời sống hạnh phúc
Khu dân cư, tổ dân phố là nơi gắn bó mật thiết với đời sống hằng ngày của mỗi người dân. Do đó, xây dựng khu dân cư, tổ dân phố đoàn kết, văn hóa không chỉ góp phần tạo dựng môi trường sống văn minh, an toàn mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng cộng đồng hạnh phúc trên địa bàn Thủ đô.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khu-dan-cu-doan-ket-van-hoa-nen-tang-doi-song-hanh-phuc-246261118190827414.htm