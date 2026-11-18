Dù cường độ của đợt không khí lạnh lần này không mạnh bằng đợt không khí lạnh giai đoạn 9-13/11 vừa qua, tuy nhiên khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa được dự báo có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to.