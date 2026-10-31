Mô hình “Khu dân cư ATGT” được triển khai từ tháng 8/2025 tại thôn Trà Liên Đông. Sau khi thôn Trà Liên Đông và Trà Liên Tây sáp nhập thành thôn Trà Liên, mô hình tiếp tục được duy trì, kiện toàn tổ chức và điều chỉnh hoạt động phù hợp với địa bàn mới. Hiện thôn có 955 hộ với 4.016 nhân khẩu, đặt ra yêu cầu mở rộng phạm vi tuyên truyền, vận động và nâng cao trách nhiệm của người dân trong giữ gìn trật tự, ATGT.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Ban điều hành mô hình phối hợp tổ chức 3 buổi tuyên truyền về trật tự, ATGT; vận động 156/955 hộ ký cam kết chấp hành quy định, đạt 16,4%. Tuy nhiên, các hộ đã ký cam kết chủ yếu thuộc khu vực Trà Liên Đông trước đây. Vì vậy, việc mở rộng vận động đến các hộ ở khu vực Trà Liên Tây trước đây là yêu cầu cần thiết để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trên toàn địa bàn.

Ra mắt Ban điều hành mô hình “Khu dân cư an toàn giao thông” - Ảnh: T.H

Cùng với tuyên truyền, Ban điều hành phối hợp với lực lượng Công an và các lực lượng liên quan tổ chức 8 đợt tuần tra, với 32 lượt cán bộ tham gia; nhắc nhở 20 cơ sở kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường và hành lang ATGT. Các cơ sở được vận động ký cam kết không tái phạm, tự giác khôi phục hiện trạng. Việc kết hợp tuyên truyền với kiểm tra, nhắc nhở trực tiếp góp phần nâng cao trách nhiệm của người dân, hộ kinh doanh trong chấp hành quy định.

Bà Hồ Thị Hường, Trưởng ban điều hành mô hình “Khu dân cư ATGT” thôn Trà Liên, cho biết, Ban điều hành chú trọng phối hợp với lực lượng Công an và các đơn vị liên quan trong tuyên truyền, tuần tra, nhắc nhở các trường hợp vi phạm. Nếu như trước đây, tình trạng thả rông bò, phơi rơm rạ trên đường còn diễn ra thường xuyên, một số học sinh đi xe đạp, xe điện hàng ba, hàng bốn, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, thì nay những hành vi này không còn xảy ra. Sự chuyển biến đó cho thấy tác dụng của việc tuyên truyền gắn với nhắc nhở trực tiếp, góp phần hình thành ý thức tự giác trong cộng đồng.

Sau khi sáp nhập thôn, Ban điều hành mô hình được kiện toàn ngày 28/7/2026; ngày 1/8/2026 tổ chức họp phân công nhiệm vụ và ngày 18/9/2026 tiếp tục đánh giá tình hình hoạt động. Việc củng cố tổ chức, xác định trách nhiệm của từng thành viên góp phần duy trì hoạt động của mô hình trong điều kiện địa bàn dân cư có sự thay đổi.

Bà Nguyễn Thị Chiêm (65 tuổi), ở thôn Trà Liên, cho biết mô hình góp phần giúp người dân, nhất là người cao tuổi và trẻ em, yên tâm hơn khi tham gia giao thông. Bản thân bà thường xuyên nhắc nhở con cháu, người thân và bà con lối xóm chấp hành quy định, đi lại cẩn thận, không thực hiện những hành vi có nguy cơ gây mất an toàn. Những việc làm gần gũi như vậy góp phần đưa ý thức chấp hành pháp luật vào sinh hoạt hằng ngày, bắt đầu từ mỗi gia đình.

Theo Bí thư Chi bộ thôn Trà Liên Hồ Viết Tuyền, mô hình góp phần phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ, trách nhiệm của các tổ chức ở khu dân cư và tinh thần tự giác của người dân trong bảo đảm trật tự, ATGT. Thông qua sự phối hợp giữa cấp ủy, ban điều hành, các đoàn thể và lực lượng chức năng, những vấn đề phát sinh được quan tâm xử lý từ cơ sở, đồng thời nâng cao trách nhiệm chung của cộng đồng đối với việc giữ gìn ATGT.

Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Trà Liên Hồ Thị Hường cho biết, để mô hình duy trì hiệu quả, cần phát huy vai trò vận động, tập hợp Nhân dân, khuyến khích mỗi gia đình chủ động thực hiện và nhắc nhở nhau chấp hành quy định. Sự đồng thuận của người dân là điều kiện quan trọng để các nội dung cam kết không dừng lại trên giấy mà trở thành hành động cụ thể trong đời sống.

Trong thời gian tới, Ban điều hành mô hình “Khu dân cư ATGT” tiếp tục phối hợp với các lực lượng liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết, nhất là các hộ thuộc khu vực Trà Liên Tây trước đây; đồng thời tăng cường nhắc nhở, khắc phục những hành vi gây mất ATGT.

Thực tế tại thôn Trà Liên cho thấy, hiệu quả của mô hình không chỉ nằm ở số buổi tuyên truyền hay những đợt tuần tra mà còn ở sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của người dân. Khi cấp ủy định hướng, các tổ chức phối hợp vận động, lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ và mỗi người dân tự giác chấp hành, sức mạnh tự quản ở khu dân cư sẽ được phát huy, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.