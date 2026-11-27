Liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) họp báo thông tin về lễ kỷ niệm 30 năm thành lập.

Từ một khu công nghiệp đến những cực tăng trưởng mới

Khởi đầu từ khu công nghiệp đầu tiên tại Bình Dương vào năm 1996, VSIP được hình thành trên nền tảng hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Singapore, với sự kết hợp giữa kinh nghiệm quản lý quốc tế của Tập đoàn Sembcorp và năng lực phát triển hạ tầng, sự am hiểu môi trường đầu tư tại Việt Nam của Tập đoàn Becamex.

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh công cuộc đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, VSIP đã tiên phong xây dựng môi trường công nghiệp hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Từ một dự án ban đầu, VSIP từng bước phát triển mô hình tích hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ, nhân rộng trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Đến nay, hệ thống VSIP đã thu hút hơn 1.000 doanh nghiệp đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển đô thị và nâng cao chất lượng đời sống người dân tại các địa phương.

Ông Vũ Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc VSIP, phát biểu tại buổi họp báo.

Theo ông Vũ Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc VSIP, thành công của VSIP không chỉ được đo bằng số lượng dự án, quy mô đầu tư hay diện tích phát triển, mà quan trọng hơn là những giá trị lâu dài mang lại cho nhà đầu tư, người lao động và cộng đồng địa phương.

Triết lý xuyên suốt của VSIP trong 30 năm qua là thấu hiểu nhu cầu của nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động thành công và cùng nhau phát triển bền vững.

Đồng hành trong suốt hành trình này, Tập đoàn Becamex đã cùng đối tác Singapore xây dựng và nhân rộng mô hình phát triển tích hợp, không chỉ cung cấp hạ tầng sản xuất mà còn phát triển đồng bộ hệ thống giao thông, logistics, nhà ở, giáo dục, y tế, thương mại và các tiện ích đô thị. Qua đó, góp phần kiến tạo những cực tăng trưởng mới, tăng cường liên kết vùng và nâng cao năng lực cạnh tranh của các địa phương.

Chuyển từ phát triển hạ tầng sang kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Trước làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, nhu cầu của các nhà đầu tư đang có nhiều thay đổi. Bên cạnh quỹ đất và nhà xưởng, doanh nghiệp ngày càng đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao, năng lượng xanh, hệ thống logistics hiệu quả, năng lực nghiên cứu, phát triển và môi trường sống hiện đại.

Đón đầu xu thế này, trên nền tảng hệ sinh thái của Tập đoàn Becamex và các đối tác quốc tế, VSIP đang chuyển mình từ nhà phát triển hạ tầng công nghiệp truyền thống sang kiến tạo hệ sinh thái kết nối giữa sản xuất, khoa học công nghệ, nghiên cứu và đào tạo.

Nhiều nền tảng quan trọng đã và đang được triển khai như Trung tâm Sản xuất tiên tiến, Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất tiên tiến Việt Nam hợp tác với đối tác thuộc Cơ quan Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu Singapore; dự án Trung tâm Đổi mới vi điện tử hợp tác cùng Viện Fraunhofer ENAS của Đức.

Cùng với đó, Trường Đại học Quốc tế Miền Đông đóng vai trò kết nối đào tạo với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu.

Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí đặt câu hỏi với đại diện chủ trì buổi họp báo.

Trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, VSIP đã đưa vào vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà kết hợp pin lưu trữ năng lượng tại VSIP III, cung cấp điện xanh trực tiếp cho hoạt động sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp giảm phát thải và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường, xã hội và quản trị.

Đây cũng là nền tảng để VSIP mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, điện tử, cơ khí chính xác, thiết bị y tế, vật liệu mới, đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp Việt Nam với chuỗi giá trị toàn cầu.

Chính thức công bố định hướng VSIP 2.0 vào ngày 3/12

Theo ban tổ chức, lễ kỷ niệm 30 năm thành lập VSIP dự kiến diễn ra vào ngày 3-12-2026, với chủ đề "VSIP 30 năm - Tiếp nối thành công, kiến tạo tương lai".

Bên cạnh việc nhìn lại những thành tựu trong ba thập niên và tri ân các đối tác đồng hành, sự kiện sẽ chính thức công bố định hướng VSIP 2.0 - Hệ sinh thái công nghiệp tương lai, được xây dựng trên bốn trụ cột chiến lược: đổi mới sáng tạo, thông minh, kết nối và tích hợp.

Theo đó, VSIP 2.0 tập trung phát triển tám lĩnh vực trọng tâm, gồm công nghiệp công nghệ cao và chuyên sâu; hệ sinh thái nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo; nguồn nhân lực chất lượng cao; giao thông và logistics đa phương thức; năng lượng xanh, ổn định và thông minh; sinh thái và kinh tế tuần hoàn; sản xuất thông minh và quản trị bằng dữ liệu; đô thị và dịch vụ tích hợp toàn diện.

Định hướng này hướng đến nâng cao giá trị cho cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, đồng thời kiến tạo thịnh vượng cho người lao động và người dân tại các địa phương có dự án VSIP.

Theo ông Vũ Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc VSIP, nếu 30 năm qua là hành trình xây dựng nền tảng bằng sự hợp tác, niềm tin và tinh thần tiên phong, thì 30 năm tiếp theo sẽ là hành trình tiếp nối những giá trị ấy bằng đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và khát vọng kiến tạo những cơ hội mới.

Trên nền tảng hợp tác bền chặt giữa Tập đoàn Becamex và các đối tác Singapore, VSIP tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển công nghiệp thế hệ mới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.