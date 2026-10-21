Khu công nghiệp Tân Kiều: Đất chờ nhà đầu tư, dân chờ việc làm

Sau gần 10 năm triển khai, dự án Hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều, xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp vẫn chưa hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật Ảnh: Công Trí-TTXVN

Tại khu vực dự án, cỏ mọc cao hơn đầu người, nhiều diện tích đất đã giải phóng mặt bằng nhưng chưa được đầu tư hoàn chỉnh, gây lãng phí tài nguyên đất đai. Trong khi đó, người dân địa phương mong muốn khu công nghiệp sớm được xây dựng, đưa vào hoạt động để tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Chị Phạm Cẩm Loan ở ấp Mỹ Thị B, xã Tháp Mười cho biết, trước đây, chị có nhà ở nhờ trên đất của người thân trong khu vực quy hoạch Khu công nghiệp Tân Kiều và làm nghề buôn bán để sinh sống. Sau bị thu hồi đất thực hiện dự án, chị phải chuyển đến nơi khác sinh sống và lập nghiệp lại từ đầu. Tuy nhiên, nhiều năm trôi qua, dự án vẫn chưa có chuyển biến khu vực này chủ yếu mới được san lấp bằng cát, cỏ mọc um tùm.

Chị Loan mong muốn dự án sớm triển khai, đưa khu công nghiệp vào hoạt động để người dân địa phương có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống.

Tại khu vực dự án Khu công nghiệp Tân Kiều cỏ mọc um tùm và có nhiều rác thải. Ảnh: Công Trí-TTXVN

Tương tự, anh Võ Thành Nhân ở xã Mỹ Quí cho biết, từ khi giải phóng mặt bằng đến nay, khu vực dự án chưa có nhiều thay đổi, cỏ mọc um tùm. Trước đây, diện tích đất này được sử dụng để sản xuất nông nghiệp, trồng cây lâu năm, nhưng hiện bỏ hoang, gây lãng phí tài nguyên đất đai.

Phó Chủ tịch UBND xã Tháp Mười Trần Nghĩa Phương cho biết, sau khi hợp nhất đơn vị hành chính, địa phương tham gia quản lý khu vực dự án; phần đất khu công nghiệp được giao Ban Quản lý Khu kinh tế quản lý. Chính quyền xã phối hợp xử lý các trường hợp lấn chiếm, quản lý đất công và hỗ trợ Ban Quản lý Khu kinh tế thực hiện các thủ tục theo quy định.

Theo ông Trần Nghĩa Phương, địa phương mong muốn dự án sớm được triển khai, đưa vào hoạt động, qua đó tạo việc làm cho người dân trên địa bàn và khai thác hiệu quả quỹ đất.

Đường giao thông trước Khu công nghiệp Tân Kiều. Ảnh: Công Trí-TTXVN

Dự án Hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều có quy mô 148,5 ha, tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 1.397 tỷ đồng, thời gian thực hiện (đã điều chỉnh) trong giai đoạn 2016 - 2026. Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn còn nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật chưa được triển khai. Nhà đầu tư dự án thành phần 2 gặp khó khăn về tài chính, đề nghị dừng thực hiện dự án; tỉnh đang triển khai các thủ tục xử lý tồn đọng và định hướng lựa chọn nhà đầu tư mới.

Theo báo cáo ngày 8/10/2026 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp, dự án được chia thành hai dự án thành phần. Dự án thành phần 1 do Ban Quản lý Khu kinh tế làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 484,874 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Các hạng mục hạ tầng sử dụng vốn ngân sách nhà nước cơ bản đã thi công hoàn thành. Trong đó, đường gom ĐT846 đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng năm 2024; đường gom N2 xây dựng hoàn thành năm 2023 và nghiệm thu, đưa vào sử dụng ngày 10/9/2026. Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1, gồm mô-đun 1 công suất 4.500 m3/ngày đêm, trạm quan trắc tự động và nhà điều hành diện tích 60 m2, đã hoàn thành thi công xây dựng năm 2022.

Tổng giá trị giải ngân đối với các hạng mục hạ tầng sử dụng vốn nhà nước thuộc dự án thành phần 1 đạt hơn 86,977 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương hơn 71,062 tỷ đồng. Công tác chi bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thành trong năm 2024, với giá trị giải ngân hơn 389,267 tỷ đồng.

Dự án Hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều nhìn từ trên cao. Ảnh: Công Trí-TTXVN

Tuy nhiên, gói thầu số 7 liên quan đến nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1 chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng. Nguyên nhân là khu công nghiệp chưa đủ điều kiện cấp phép môi trường theo quy định do chưa phát sinh nước thải để thực hiện nghiệm thu cấp phép theo quy định. Ban Quản lý Khu kinh tế đã rà soát khối lượng hợp đồng với đơn vị thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cắt giảm khối lượng, kết thúc và thanh lý hợp đồng.

Đối với dự án thành phần 2, Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 912,554 tỷ đồng, sử dụng vốn chủ sở hữu, vốn vay và vốn huy động. Đến nay, hạng mục san lấp mặt bằng đã được nghiệm thu hoàn thành ngày 30/6/2023, nhưng chưa nghiệm thu xóa bảo hành và phần khối lượng phát sinh cát bù lún 256.999 m3. Đáng chú ý, 10 hạng mục hạ tầng kỹ thuật còn lại chưa triển khai, gồm hệ thống giao thông nội bộ, đường gom nước thải, thoát nước mưa, các mô-đun xử lý nước thải còn lại, hệ thống cấp nước, cấp điện, cây xanh, nhà máy cấp nước, bến bãi lên xuống hàng hóa, âu thuyền và bờ kè.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế, khó khăn lớn nhất của dự án thành phần 2 là chủ đầu tư không bố trí được nguồn vốn, phải sử dụng vốn vay từ các tổ chức tín dụng nhưng hiện không có khả năng tiếp cận nguồn vốn vay để tiếp tục triển khai thực hiện các hạng mục hạ tầng còn lại. Ngay cả khi có đủ nguồn vốn, doanh nghiệp cũng không thể hoàn thành dự án theo tiến độ được phê duyệt trong năm 2026. Vì vậy, Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp đề nghị dừng thực hiện dự án, đồng thời xin nhận lại tổng giá trị đã đầu tư và các khoản liên quan khác (nếu có).

Trước tình trạng dự án tồn đọng kéo dài, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch số 661/KH-UBND ngày 16/5/2026 về rà soát toàn diện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án của tỉnh Đồng Tháp tồn đọng kéo dài trên Hệ thống 751, trong đó có giao Thanh tra tỉnh xem xét, thanh tra toàn diện đối với dự án Khu công nghiệp Tân Kiều. Ngày 21/6/2026, Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 138/QĐ-TTT thanh tra chuyên đề dự án gặp khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên địa bàn, bao gồm dự án này.

Dự án Hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều có quy mô 148,5ha, tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 1.397 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2026. Ảnh: Công Trí-TTXVN

Thực hiện Kết luận thanh tra số 2428/KL-TTT ngày 10/7/2026, Ban Quản lý Khu kinh tế xác định ba nội dung trọng tâm gồm tham mưu điều chỉnh quyết định thành lập Khu công nghiệp Tân Kiều; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh dừng chủ trương đầu tư dự án; thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư mới để thực hiện dự án.

Trong thời gian tới, sau khi nhận đủ hồ sơ pháp lý, Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ tham mưu UBND tỉnh và HĐND tỉnh xem xét chủ trương cho Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp dừng thực hiện dự án Hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều; tổ chức thực hiện quy trình theo hướng đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư sau khi có chủ trương của HĐND và UBND tỉnh. Đồng thời, kết thúc, thanh lý hợp đồng gói thầu số 07 - thi công xây dựng Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1 dự án thành phần 1, sau khi có chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Việc tháo gỡ các vướng mắc, xác định phương án đầu tư phù hợp được kỳ vọng sớm khắc phục tình trạng đình trệ, khai thác hiệu quả quỹ đất đã giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện phát triển công nghiệp và đáp ứng mong mỏi của người dân địa phương về cơ hội việc làm, ổn định cuộc sống và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.