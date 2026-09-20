Khu công nghiệp Prodezi đón ba nhà đầu tư mới, tổng vốn hơn 600 tỷ đồng

Toàn cảnh KCN Prodezi và tiến độ san lấp mặt bằng. Ảnh: DNCC.

Khu công nghiệp Prodezi liên tiếp đón nhận các dự án mới

Ba dự án này thuộc các lĩnh vực sản xuất sợi, nhựa polycarbonate và hương liệu, gia vị. Từ cuối tháng 8 đến nay, các dự án lần lượt ghi nhận những bước tiến quan trọng, từ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký hợp đồng thuê lại đất đến bàn giao mặt bằng, cho thấy hoạt động thu hút đầu tư tại khu công nghiệp đang chuyển dần từ cam kết sang triển khai thực tế.

Theo đó, dự án Nhà máy sản xuất sợi Leachan Vietnam của nhà đầu tư Singapore có tổng vốn đầu tư hơn 500 tỷ đồng, triển khai trên diện tích hơn 3,5ha.

Ngày 28/8/2026, dự án được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh năm 2026. Theo kế hoạch đã công bố, nhà máy dự kiến hoàn tất xây dựng và đi vào hoạt động vào cuối năm 2027.

Cũng trong những ngày cuối tháng 8, Công ty CP Prodezi Long An đã chính thức ký kết hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất với Công ty CP Đầu tư và sản xuất Top Asia để triển khai Nhà máy sản xuất nhựa polycarbonate Top Asia với tổng vốn đầu tư gần 70 tỷ đồng, khoảng 2,5 triệu USD, bổ sung thêm lĩnh vực vật liệu nhựa vào cơ cấu ngành sản xuất tại khu công nghiệp.

Tiếp đó, ngày 11/9/2026, Prodezi đã tiến hành bàn giao mặt bằng cho một nhà đầu tư Việt Nam triển khai nhà máy sản xuất hương liệu, gia vị phục vụ ngành thực phẩm và mỹ phẩm. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 40 tỷ đồng, tương ứng gần 1,5 triệu USD, dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2027.

Prodezi bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư Việt Nam để xây dựng Nhà máy sản xuất hương liệu, gia vị phục vụ ngành thực phẩm và mỹ phẩm. Ảnh: DNCC.

Với tổng vốn đầu tư hơn 600 tỷ đồng, tương đương 24 triệu USD, ba dự án không chỉ bổ sung thêm các ngành sản xuất mới mà còn mở rộng nhu cầu đối với vật tư, logistics, dịch vụ kỹ thuật và các giải pháp phục vụ vận hành nhà máy.

Đây là nền tảng để Prodezi từng bước phát triển mạng lưới doanh nghiệp và nhà cung cấp theo nhu cầu thực tế, hướng tới hình thành hệ sinh thái sản xuất có tính liên kết và tạo tiền đề cho các mô hình cộng sinh công nghiệp trong tương lai.

Từ cơ cấu ngành nghề đến mạng lưới chuỗi cung ứng

Được biết, Khu công nghiệp Prodezi do Công ty CP Prodezi Long An làm chủ đầu tư, có quy mô 400ha tại xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh. Dự án được chú trọng sử dụng tài nguyên hiệu quả, thúc đẩy liên kết và cộng sinh giữa các doanh nghiệp, đồng thời phát triển môi trường sản xuất bền vững nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu ESG của nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Với ba dự án mới đại diện cho các nhóm sản phẩm đầu vào khác nhau, khi đi vào hoạt động, các nhà máy được kỳ vọng bổ sung năng lực sản xuất tại khu vực, đồng thời mở ra thêm cơ hội kết nối với khách hàng, nhà cung cấp và đối tác dịch vụ trong từng chuỗi ngành.

Sự hiện diện của các nhà máy mới cũng kéo theo nhu cầu về nguyên vật liệu phụ trợ, bao bì, kho vận, bảo trì, nhân lực và dịch vụ kỹ thuật. Thay vì chỉ mở rộng số lượng dự án, Prodezi định hướng sử dụng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp làm cơ sở thu hút và kết nối các nhà cung cấp phù hợp. Việc từng bước hình thành nguồn cung và dịch vụ gần nơi sản xuất có thể giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian đáp ứng, tăng tính chủ động và tối ưu chi phí.

Theo định hướng phát triển của Prodezi, kết nối chuỗi cung ứng được triển khai song hành với hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ đầu tư và vận hành. Khu công nghiệp đóng vai trò đầu mối kết nối doanh nghiệp với các đối tác trong các lĩnh vực logistics, năng lượng, môi trường, nhân lực và xây dựng. Các cơ hội hợp tác được xem xét trên cơ sở nhu cầu thương mại, năng lực cung ứng và mức độ đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng liên kết trong và ngoài khu công nghiệp.

Cách tiếp cận này cũng gắn với định hướng phát triển khu công nghiệp sinh thái của Prodezi, trong đó hiệu quả sử dụng tài nguyên và khả năng hợp tác giữa các doanh nghiệp là những nội dung trọng tâm. Trên cơ sở dữ liệu vận hành và đặc điểm công nghệ của từng nhà máy, Prodezi hướng tới từng bước nhận diện các cơ hội chia sẻ dịch vụ, tối ưu nguồn lực và cộng sinh công nghiệp phù hợp, để kết nối chuỗi cung ứng đi cùng mục tiêu sử dụng hiệu quả năng lượng, nước và nguyên vật liệu.

Trong giai đoạn tiếp theo, Prodezi dự kiến tiếp tục bàn giao mặt bằng cho các khách hàng mới, đồng thời tập trung hỗ trợ các dự án đã ký kết chuyển nhanh sang giai đoạn xây dựng và vận hành. Việc mở rộng cộng đồng doanh nghiệp, song hành với phát triển mạng lưới nhà cung cấp và dịch vụ hỗ trợ, được kỳ vọng tạo thêm cơ hội hợp tác trong chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả vận hành và củng cố sức hấp dẫn của môi trường đầu tư công nghiệp tại Tây Ninh.