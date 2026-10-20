Khu công nghiệp Phú Vinh đón dự án hóa chất 2.800 tỷ đồng

Khu công nghiệp Phú Vinh, phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh: hatinh.gov.vn)

Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 5844782645, dự án được triển khai trên diện tích 96.523 m², tại các lô D7 đến D16 và một phần lô D17 thuộc lô CN3, Khu công nghiệp Phú Vinh. Thời hạn hoạt động của dự án đến hết ngày 30/9/2060. Mục tiêu đầu tư là sản xuất hóa chất cơ bản, các sản phẩm hóa chất khác và xây dựng hệ thống kho, bồn chứa phục vụ hoạt động sản xuất.

Dự án có tổng công suất sản xuất hóa chất 380.000 tấn/năm, cùng hệ thống kho, bồn chứa hóa chất với tổng dung tích 71.000 m³. Các sản phẩm dự kiến gồm phèn nhôm, FeCl₂, FeCl₃, CuSO₄.5H₂O, axit sulfuric, xút (NaOH) - clo và các sản phẩm phục vụ xử lý nước cấp, nước thải.

Theo kế hoạch, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động trong vòng 48 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành trong 28 tháng, tập trung xây dựng, lắp đặt các dây chuyền sản xuất phèn nhôm, FeCl₂, FeCl₃, CuSO₄.5H₂O cùng hệ thống kho, bồn chứa, hạ tầng kỹ thuật và công trình phụ trợ. Giai đoạn 2 hoàn thành trong 48 tháng, gồm đầu tư dây chuyền sản xuất axit sulfuric, NaOH - clo, các sản phẩm phục vụ xử lý nước và hoàn thiện đồng bộ hạ tầng dự án.

Dự án dự kiến áp dụng các công nghệ sản xuất hóa chất tương ứng với từng dây chuyền, trong đó có công nghệ sản xuất axit sulfuric từ lưu huỳnh nguyên tố, sản xuất phèn nhôm bằng phản ứng trung hòa nhôm hydroxit với axit sulfuric, sản xuất các hợp chất sắt và đồng, cùng công nghệ sản xuất xút.

Theo yêu cầu kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư phải triển khai dự án đúng mục tiêu, quy mô và tiến độ cam kết; hoàn thiện hồ sơ đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường theo quy định. Dự án cũng phải đáp ứng các yêu cầu của Cục Hóa chất, Bộ Công Thương, ưu tiên công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường; bảo đảm an toàn trong sản xuất, lưu trữ hóa chất, vận hành kho, bồn chứa và phòng ngừa, ứng phó sự cố.

Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, dự án dự kiến góp phần bổ sung nguồn cung hóa chất cơ bản, hóa chất xử lý nước, đồng thời tăng sức hút đầu tư vào Khu công nghiệp Phú Vinh nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung.