Khu công nghiệp Phú Vinh đón dự án đầu tư 2.800 tỷ đồng

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty CP Hóa chất Hà Tĩnh thực hiện dự án Nhà máy Sản xuất hóa chất và kho chứa hóa chất tại Khu công nghiệp Phú Vinh (thuộc phường Hoành Sơn).

Dự án có tổng mức đầu tư 2.800 tỷ đồng với mục tiêu sản xuất hóa chất cơ bản, xây dựng hệ thống kho bãi và lưu giữ hàng hóa.

Quy mô sản xuất hóa chất của dự án là 380.000 tấn/năm, bao gồm các sản phẩm phèn nhôm, phèn kép, FeCl2; FeCl3, CuSO4.5H2O, H₂SO₄, NaOH-Clo và các thương phẩm xử lý nước cấp, nước thải; kho bồn chứa hóa chất có dung tích 71.000 m3; diện tích mặt đất sử dụng 96.523 m². Thời hạn hoạt động của dự án kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đến hết ngày 30/9/2060.

Nhà máy Sản xuất hóa chất và kho chứa hóa chất được triển khai tại Khu công nghiệp Phú Vinh.

Được biết, toàn bộ dự án hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động trong thời hạn 48 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và được chủ đầu tư thực hiện theo 2 giai đoạn.

Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, Công ty CP Hóa chất Hà Tĩnh tập trung nguồn lực và tổ chức triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, quy mô, nội dung, tiến độ đã cam kết và các quy định tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; sử dụng vốn góp của chủ sở hữu, vốn huy động theo đúng cam kết, huy động, bố trí nguồn vốn phù hợp với tiến độ thực hiện dự án đã đề ra.